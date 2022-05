Euroligue: ambiance complètement dingue à l’Olympiacos, Kevin Durant halluciné

L’AS Monaco s’est inclinée de peu ce mercredi soir lors du match 5 de son quart de finale d’Euroligue contre l’Olympiacos (94-88). Avant même le buzzer, la salle de la Paix et de l’Amitié a littéralement explosé et des supporters par dizaines sont entrés sur le terrain. Pour le plus grand plaisir de Kevin Durant, présent au Pirée pour soutenir la Roca Team.

Il ne s’agit "que" d’une qualification pour le Final 4 de l’Euroligue, mais les supporters de l’Olympiacos l’ont fêtée comme un titre. Ce mercredi soir, le club grec est venu à bout de l’AS Monaco lors du match 5 de son quart de finale d’Euroligue, au terme d’un money time irrespirable (94-88). L’ambiance de la salle de la Paix et de l’Amitié, décrite comme unique au monde, a fait honneur à sa réputation.

Incandescente tout au long de la rencontre, la salle grecque a explosé avant même le buzzer quand elle a compris que son équipe allait l’emporter. Alors qu’il restait six secondes à jouer et que les Monégasques étaient donc logiquement encore sur le terrain, des supporters par dizaines sont entrés sur le parquet. Après un long moment de flottement, le jeu a pu reprendre pour laisser les dernières secondes s'égrener.

Durant: "L'apocalypse"

La suite? Des bruits assourdissants de bombes agricoles, des fumigènes par dizaines et des supporters grecs en folie sur le parquet, cette fois-ci débarrassé des Monégasques. Présent en tribunes, comme lors du match 4 à Monaco, pour soutenir son ancien coéquipier Mike James, la superstar NBA Kevin Durant n’en revenait pas.

"L’apocalypse”, a écrit l’ailier des Nets sur Twitter en légende d’une vidéo montrant l’ambiance à la fin de la rencontre. Avant d’en remettre une couche quelques minutes plus tard: "Apportez un fumigène dans une salle NBA si vous le voulez et vous pourriez finir au Rikers", s’est amusé le double champion NBA, en référence à Rikers Island, qui abrite la plus grande prison de New-York.

Sur le terrain, l’Olympiacos, deuxième de la saison régulière, a donc arraché sa qualification pour le Final 4, à Belgrade. Le 19 mai prochain, les Grecs affronteront l’Efes Istanbul en demi-finale, tandis que l’autre affiche du dernier carré mettra aux prises le Barça au Real Madrid.