Euroligue: Monaco rate l’exploit et le Final 4 de peu dans la fournaise de l’Olympiacos

La Roca Team a fini par craquer dans la bouillante salle de la Paix et de l’Amitié de l’Olympiacos, ce mercredi soir lors du match 5 de son quart de finale d’Euroligue (94-88). Si proches du Final 4, que n'a plus atteint un club du championnat de France depuis 1997, les Monégasques sortent la tête haute.

L’AS Monaco a repoussé toutes les limites depuis le début de sa saison européenne, mais cet Olympe était trop difficile à gravir. La Roca Team s’est inclinée 94-88 sur le parquet de l’Olympiacos lors du match 5 de son quart de finale d’Euroligue, au terme d’un money time suffocant. Dans la bouillante salle de la Paix et de l’Amitié, en fusion ce mercredi soir et comparée sur Twitter à "l’apocalypse" par Kevin Durant, une nouvelle fois présent pour soutenir l’ASM, les coéquipiers de Mike James ont fini par céder.

>> Revivez Olympiacos-Monaco (94-88)

L’envahissement de terrain par des supporters grecs chauffés à blanc - alors qu’il restait encore six secondes à jouer - et le bruit assourdissant des bombes agricoles donnaient une idée de l’enfer vécu par les Monégasques au Pirée. Face à la deuxième meilleure équipe de la saison régulière, presque invincible à domicile, Monaco a pourtant été à la hauteur du rendez-vous. Sous l’impulsion d’un Ouattara intenable (15 points à 5/7 à trois points), les hommes d’Obradovic ont même compté jusqu’à 11 longueurs d’avance à la fin du second quart-temps.

Monaco sort par la grande porte

En face, les Grecs ne se sont jamais affolés et ont refait leur retard petit à petit. Menés tout le match, les triples vainqueurs de la compétition (1997, 2012, 2013) ont repris les rênes au milieu du quatrième quart-temps. Pour ne plus jamais les lâcher, malgré les dernières banderilles envoyées par James (24 points au total).

Pour leur première participation à l’Euroligue, les Monégasques sortent par la grande porte mais ils n’auront pas réussi à mettre fin à 25 ans de disette pour le basket français. Depuis l’ASVEL en 1997, aucun club évoluant dans le championnat de France n’a réussi à se qualifier pour le Final 4. Si c’est bien l’Olympiacos qui défiera l’Efes Istanbul le 19 mai prochain à Belgrade (l’autre demi-finale opposera le Barça au Real Madrid), cette campagne 2021-2022 donne déjà envie de retrouver le club du Rocher en Euroligue la saison prochaine.