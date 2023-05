Euroligue: Monaco régale en petite finale et arrache le bronze face au Barça

Qualifié pour la première fois de son histoire pour le Final Four de l'Euroligue, Monaco s'est imposé 78-66 face au FC Barcelone en petite finale ce dimanche. C'est la première fois qu'une équipe du championnat de France monte sur le podium depuis le sacre de Limoges en 1993.

La médaille de bronze pour Monaco ! La Roca Team s'est imposée ce dimanche en petite finale d'Euroligue face au FC Barcelone (78-66) et conclut de la plus belle des façons son très beau parcours dans la compétition européenne, qui l'avait vu se qualifier pour la première fois de son histoire au Final Four. Elle devient la première équipe française à monter sur le podium de cette compétition depuis Limoges, sacré en 1993.

Une avance jamais perdue

En Lituanie, Monaco s'est montré beaucoup plus convaincant qu'un Barça visiblement peu intéressé par la troisième place, après s'être incliné (78-66 déjà) face à son ennemi de toujours le Real Madrid lors des demies. La Roca Team, elle, n'a pas laissé passer sa chance, alors qu'elle vivait ce stade de la compétition pour la première fois.

Portés par un binome Alpha Diallo-Matthew Strazel très agile devant l'arceau, les Monégasques ont su préserver une avance scellée dès la fin du premier quart temps (24-13). Les hommes de Saša Obradović parviennent même à mettre vingt points d'avance aux Catalans dans le quatrième quart-temps, ayant totalement rendu les armes.

"On doit construire sur cette 3e place"

La révolte tentée en toute fin de rencontre par les plus jeunes du Barça ne suffit pas. Strazel, qui cumule 14 points en fin de match, continue son show, suivi de près par Alpha Diallo avec 10 points, tout comme Elie Okobo. Seul Nikola Mirotic a réussi à s'intercaler parmi ce top trois de scoreurs, avec 15 points. Mais l'Espagnol est trop seul pour espérer mieux qu'une médaille en chocolat.

Interrogé en fin de rencontre par Skweek, le Lituanien de Monaco Donatas Motiejaunas relativise cette médaille de bronze et y voit surtout une belle promesse d'avenir: "On termine la saison avec une victoire contre le Barça, c'est une expérience aussi pour nous, on va construire dessus pour la suite. C'est seulement la deuxième saison de Monaco en Euroligue, on a fait les playoffs et maintenant le Final Four. C'est quelque chose de très important pour l'avenir, sur lequel on doit s'appuyer. Grâce aux supporters, on a réussi à vivre cette très longue mais très bonne saison. Ils nous ont toujours encouragés tout le long, même ici, ils ont donné de la voix pour nous soutenir."

"Ce n'est pas rien une 3e place en Euroligue"

Son entraîneur Saša Obradović s'est lui montré beaucoup plus positif après cette petite finale remportée: "On a payé le prix de l'expérience en demi-finale, ça aurait pu tourner différemment lors du 3e quart temps. Mais on ne doit pas être malheureux de cette 3e place, on doit s'en satisfaire. On a montré cette saison que l'Euroligue peut compter sur nous. Maintenant on va être encore plus attendu la saison prochaine, il faut qu'on apprenne de ce Final 4 et qu'on soit meilleur. Ce Final 4 était au-delà de nos espérances."

Capitaine de la Roca Team, Billy Yakuba Ouattara veut aussi positiver et reste fier d'avoir battu le FC Barcelone: "Ce n'est pas rien une 3e place en Euroligue, il ne faut pas minimiser la chose. Même si on a des regrets évidemment sur la demi-finale. Pour une première participation au Final 4, une 3e place ce n'est pas rien, il faut remettre dans son contexte. C'était très important pour la place du basket français en Europe, montrer qu'on sait jouer au basket en France. J'espère que ça va élever le basket français et montrer qu'on a des équipes au top."