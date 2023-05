Euroligue: Monaco s'impose chez le Maccabi Tel-Aviv et prend l'avantage

L'AS Monaco a remporté 83-78 le troisième match des quarts de finale de l'Euroligue contre le Maccabi Tel-Aviv, mardi soir. Une victoire jeudi scellera la qualification du club de la Principauté.

Vainqueur sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv (83-78), mardi soir, l'AS Monaco a repris l'avantage (2-1) dans sa série des quarts de finale d'Euroligue de basket. Le club du Rocher peut conclure dès jeudi (20h05), de nouveau en Israël.

Deux balles de match

L'ASM n'est qu'à un match d'imiter 26 ans après l'ASVEL, dernier club du Championnat de France présent dans le dernier carré de la reine des compétitions continentales en 1997.



Et si ce jeudi ne souriait pas à la Roca Team, elle pourrait toujours conclure la semaine prochaine à domicile, dans sa salle Gaston-Médecin, lors d'un cinquième et ultime match pour réserver son billet pour le Final Four à Kaunas (19-21 mai).

Dans l'autre match de la soirée, le Real Madrid s'est imposé 82-80 contre le Partizan à Belgrade. Ce qui permet au club espagnol de revenir à 2-1, cinq jours après l'impressionnante bagarre générale survenue à Madrid.