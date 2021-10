Euroligue: Monaco se relance contre l'Etoile rouge de Belgrade... et recrute un joueur NBA

Après trois défaites de suite, Monaco a réagi ce mardi soir en Euroligue, en battant l'Etoile rouge à domicile (70-62). La formation de la Principauté, qui remonte en milieu de tableau, a par ailleurs annoncé la signature de Dwayne Bacon, qui jouait la saison dernière avec Orlando en NBA.

La spirale négative a pris fin. Monaco s'est relancé en battant ce mardi à domicile l'Etoile rouge de Belgrade (70-62) lors de la 6e journée d'Euroligue, pour signer son troisième succès dans la compétition. L'ASM avait remporté ses deux premiers matchs avant de concéder trois défaites contre des clubs espagnols (Barcelone, Madrid et Baskonia).

Dans une salle Gaston-Médecin bien garnie, l'équipe du Rocher a dominé la première partie de rencontre (41-36 à mi-match) malgré un Mike James éteint. L'Américain a ainsi terminé à zéro point en 8'30'' passées sur le parquet lors des deux premiers quart-temps. Et le meneur star de l'ASM a inscrit seulement 8 petits points sur le reste du match, dont deux au buzzer.

Alpha Diallo décisif

Mais les locaux se sont heureusement appuyés sur son compatriote, l'ailier Alpha Diallo, auteur d'une très belle performance et déterminant dans les dernières minutes. L'ancien pensionnaire du championnat grec a marqué 19 points et réalisé 7 rebonds, sa meilleure fiche de stats de la saison jusqu'à présent. En face, l'équipe serbe a pu compter sur un bon Nate Wolters, ancien de Chalon (18 points).

Vendredi, les Monégasques affronteront en Principauté le CSKA Moscou pour tenter de glaner une quatrième victoire en sept matchs. Mike James souhaitera certainement offrir une revanche à ses supporters ainsi qu'à lui-même puisqu'il a quitté en avril le club moscovite en très mauvais termes.

Une victoire, et une recrue qui débarque tout droit de NBA

A noter que l'ex-joueur des Phoenix Suns va voir un autre ancien de la NBA l'épauler, puisque l'AS Monaco a annoncé ce mardi soir l'arrivée de l'arrière-ailier US Dwayne Bacon (26 ans), qui débarque tout droit des New York Knicks après une saison 2020-2021 au Orlando Magic (72 matchs joués, 10,9 pts de moyenne).

"La NBA est le championnat le plus dur au monde, explique la recrue sur le site du club. Maintenant je démarre un nouveau challenge, une nouvelle aventure en Europe, et je vais tout donner pour mes nouvelles couleurs de Monaco. Je suis encore jeune, et j’ai besoin de retrouver ce rythme en enchaînant les matchs, comme ça peut être le cas ici avec l’Euroligue et le championnat."

Sachant que Bacon est le sixième Américain de l'effectif monégasque (Lee, James, Gray, Diallo et Hall), le coach Zvezdan Mitrovic devra en laisser deux en tribunes à chaque rencontre de championnat, où la limite est de quatre par feuille de match.