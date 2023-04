Euroligue: Yabusele présente ses excuses après son énorme craquage, une sanction attendue rapidement

Après s'en être violemment pris à Dante Exum jeudi, lors du match 2 des quarts d'Euroligue entre le Real Madrid et le Partizan, Guerschon Yabusele devrait être fixé ce vendredi sur sa sanction. Un autre Français, Mathias Lessort, est également dans le collimateur des instances.

Jeudi, la fin de match entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade (80-95, à 1'40" du buzzer), a été le théâtre d'un spectacle dramatique. À la suite d'une grosse faute du madrilène Sergio Llull sur le meneur Kevin Munter, une bagarre générale s'est déclenchée. Le Real était en train de perdre le match 2 des quarts de finale d'Euroligue et la frustration a éclaté. En particulier chez Guerschon Yabusele, le Français, qui a retourné tel un lutteur Dante Exum. L'Australien est sorti de la salle en béquilles. La réalité de sa blessure est encore floue car les médias serbes changent de version mais la dernière en date serait un orteil cassé, ce qui est en adéquation avec les images fournies par le diffuseur.

Un autre Français est dans le collimateur, Mathias Lessort, joueur du Partizan. Sur les images, on le voit asséner un coup au madrilène Musa dans son dos. Ce n'est pas la première fois que le pivot est au coeur d'une bagarre : en mars, il avait été suspendu trois matchs en ligue adriatique pour avoir frappé un adversaire.

Sanctions ce vendredi, avenir en sélection compromis ?

Toujours est-il que l'Euroligue, via un communiqué, a annoncé que sa commission de discipline statuera dès aujourd'hui sur ces événements. Les sanctions seront lourdes, en particulier pour Yabusele qui pourrait être suspendu pour une très longue durée. Mais le comportement des deux joueurs pose aussi question pour leur avenir avec les Bleus : Yabusele était titulaire lors du dernier Euro et Lessort réalise une saison qui fait de lui un potentiel sélectionné pour la Coupe du monde de basket, en août prochain.

Sur Instagram, Guerschon Yabusele s'est rapidement excusé pour ses agissements déplacés. "Je regrette profondément mon comportement lors de la rencontre d’hier soir. Le basketball a toujours été pour moi, le terrain d’expression de l’esprit sportif et du respect, a écrit l'ancien joueur de l'Asvel. Je présente mes sincères excuses au Partizan Belgrade, un club avec lequel nous avons toujours eu d’excellentes relations, à Dante Exum et sa famille, mais aussi à mes coéquipiers, mon club et tous les fans de ce sport."