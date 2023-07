Basket: une star de WNBA arrêtée et accusée d'avoir étranglé sa femme

Riquna Williams, basketteuse All Star et championne WNBA, a été arrêtée mardi à Los Angeles et est soupçonnée de multiples violences conjugales. La joueuse de 33 ans est accusée par sa femme de l'avoir étranglée, pris son portable, sa carte d'identité et ses cartes de crédit après qu'elle lui a demandé de mettre fin à leur relation.

Riquna Williams, la star des Las Vegas Aces, championne en titre de WNBA, a été arrêtée ce mardi pour de multiples accusations de violence conjugales après que sa femme l'a accusé d'agression. Selon Fox News, la meneuse de jeu de 33 ans aurait frappé et étranglé sa partenaire aux premières heures de la matinée de mardi, lorsque sa femme lui a dit qu'elle "voulait faire une pause dans leur relation".

Accusée de l'avoir étranglée

Les agressions auraient commencé lorsque sa femme, avec qui elle est mariée depuis 2022, a commencé à ranger ses affaires sur les coups de 3h du matin. Williams aurait alors saisi sa partenaire par la chemise et l'aurait jetée par terre. Elle aurait également commencé à étrangler sa femme "jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer" et lui aurait dit, selon le rapport: "Je vais te tuer ici et je marcherai moi-même jusqu'à la prison."

Au cours de l'altercation, qui, selon la victime, a duré environ une heure, Williams aurait commencé à lui donner des coups de poing sur les deux côtés de la tête et de son bras, puis l'aurait étranglée en la serrant pendant environ 30 secondes. Elle aurait ensuite quitté la résidence et aurait pris avec elle le téléphone portable, la carte d'identité et les cartes de crédit de la victime.

Des déclarations incohérentes devant la justice

Elle serait revenue dans la matinée, déclenchant une nouvelle dispute avant d'être arrêtée. Le meneur de jeu a affirmé que c'était sa femme qui avait commencé, l'accusant également d'infidélité. Les forces de l'ordre ont noté que Williams ne pouvait pas fournir une "déclaration cohérente" lorsqu'on lui demandait de donner des détails.

Celle qui avait été la première joueuse à marquer plus de 50 points est accusée de plusieurs délits, notamment de coups et blessures par strangulation, de coercition avec menace ou usage de la force physique et d'agression avec usage d'une arme, d'après les dossiers du tribunal. Elle est également accusée de quatre délits de coups et blessures domestiques.

Suspendue par son club

Les Aces de Las Vegas ont publié une déclaration condamnant la violence domestique de "toute nature" et annonçant qu'ils suspendaient leur joueuse de toute activité liée à l'équipe pendant qu'ils recueillaient plus d'informations. La WNBA a également indiqué qu'elle enquêtait sur cette affaire.

Elle a été libérée sans caution et le juge lui a ordonné de ne pas avoir de contact avec sa victime présumée et de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie d'ici sa prochaine comparution. Elle n'a pas pris la parole lors de la première audience, selon le Las Vegas Review-Journal. Williams doit revenir devant le tribunal la semaine prochaine.

All Star 2015, Riquna Williams avait déjà été suspendue pour 10 matchs en 2019 après avoir été arrêtée pour des accusations de violences conjugales alors qu'elle jouait pour les Sparks de Las Angeles.