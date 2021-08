JO 2021: Tokyo passe le relais à Paris 2024 avec une superbe cérémonie

En conclusion de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo, la ville nippone a passé le témoin à Paris ce dimanche. En 2024, dans trois ans, la France accueillera le rendez-vous planétaire.

Tokyo c’est fini, place à Paris 2024! Le final en apothéose avec la médaille d’or des Bleues en handball a achevé l’aventure de la délégation tricolore aux Jeux olympiques 2021. Les derniers athlètes présents au Japon ont ensuite sereinement profité de la cérémonie de clôture.

Un bel instant de communion et d’émotion qui a également donné lieu ce dimanche à la passation des pouvoirs entre la capitale nippone et Paris, prochaine cité hôte des JO en 2024. Dans seulement trois ans, la France accueillera les Jeux olympiques.

Paris 2024 s'affiche au stade olympique de Tokyo © AFP

Anne Hidalgo reçoit le drapeau olympique

Présente dans dans la capitale japonaise, Anne Hidalgo a reçu le drapeau olympique des mains du maire de Tokyo et de Thomas Bach, patron du CIO.

La maire de Paris a contribué à l’obtention de cet événement et travaille avec ses équipes pour faire des JO une belle réussite. Pendant la dizaine de minutes qu’a duré ce passage de témoin, Hidalgo a affiché un large sourire au moment de brandir l’étendard aux cinq anneaux.

Un solo de saxo pour Thomas Pesquet

Après une belle Marseillaise, l’astronaute Thomas Pesquet a signé un petit solo de saxophone depuis l’espace et la station spatiale internationale. Une belle surprise de la part des organisateurs français.

Les médaillés olympiques (dont un Teddy Riner bouillant) et membres de la délégation tricolore ont aussi fait le show à Paris, avec le public français.

Les Alpha jets de la patrouille de France ont survolé la foule rassemblée au Trocadéro, alors qu’un spectacle de breakdance (discipline qui fera son apparition aux JO de Paris) a été proposé sur la scène dressée pour l'occasion.

La foule réunie au Trocadéro pour lancer Paris 2024 © AFP

Macron: "Plus vite! Plus haut! Plus fort ensemble!"

L’autre grand acteur de cette cérémonie côté tricolore se nomme Tony Estanguet. Le triple champion olympique de canoë est resté Paris mais a pleinement assuré le premier moment de Paris en tant que ville hôte des JO.

Devant près de 6.000 personnes (le maximum de la jauge autorisée), le président du COJO (Comité d'organisation des Jeux olympiques) pour Paris 2024 a pris le relais des organisateurs nippons.

"Plus vite, plus haut, plus fort ensemble", a lancé Emmanuel Macron depuis le premier étage de la Tour Eiffel alors qu’un drapeau géant, de la taille d’un terrain de foot, a été dévoilé sur le monument emblématique de Paris.

La vasque olympique s'est ensuite éteinte à Tokyo, la flamme olympique va désormais entamer son périple jusqu'à Paris. Du côté français, outre le défi d'organiser les JO, on voudra faire mieux que les 33 médailles décrochées au Japon. En attendant, la foule présente au Trocadéro a profité d'un ultime concert de Woodkid. Cette fois c'est parti! Paris 2024 est lancé.