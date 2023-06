Euro de basket: en quart face au Monténégro, les Bleues veulent convaincre sur la route du titre

Après trois jours sans match, l’équipe de France retrouve la compétition ce jeudi, à 18h, pour les quarts de finale de l’Euro Basket à Ljubljana (Slovénie). Après une phase de poule poussive malgré les trois victoires, une qualification avec la manière face au Monténégro permettrait de lancer les Bleues vers leur objectif: le titre.

Après leur entraînement en fin de journée ce mercredi, à la veille des quarts de finale, les Bleues ont hâte d’en découdre. "C’est le match qu’on attend le plus depuis un moment, le premier match couperet, confirme Sarah Michel, la capitaine. Ça va être intense." Cette rencontre face au Monténégro, ce jeudi (18h) Ljubljana (Slovénie), les joueuses ont eu le temps d’y penser pendant leurs trois jours pleins sans match, une pause pas banale.

Coups de soleil et brunch avant les choses sérieuses

Lundi, les Françaises ont d’ailleurs disposé d’un jour libre. Alexia Chartereau et des coéquipières sont allées voir le magnifique lac de Bled, à 45 minutes de route. De son côté, Romane Bernies est allée à la plage et est rentrée avec des coups de soleil tandis que d’autres ont profité d’un brunch et visité la capitale slovène. Pendant ce temps, les Monténégrines battaient l’Italie en barrage pour accéder aux quarts de finale (63-49). "On a hâte de démarrer car on est au repos depuis quelques jours, on a hâte d’être sur le terrain, confie Sarah Michel. C’est un peu long c’est sûr, mais c’est utile dans la récupération. On ne saura que demain (jeudi) si ça a été salvateur."

Les joueuses ont aussi pu repenser à leur premier tour, réussi au niveau des résultats avec trois victoires en trois matchs. Mais l’équipe de France n’a jamais convaincu ni été régulière lors de ces rencontres. L’écart le plus important a été de huit points seulement, contre l’Allemagne en ouverture (50-58). La France devra notamment progresser dans son adresse à trois points ou mieux trier ses tirs, car les Bleues tournent à seulement 27,4% sur leurs tentatives longue-distance. Le 14e bilan sur 16 équipes engagées (le Monténégro est 15e). Même manque d’efficacité aux lancers-francs, où la France est 15e avec 61,1% de réussite.

"On sait que ça va être dur, c’est une équipe qui joue une qualification pour les JO, intense (les cinq équipes les mieux classées à l’Euro, ainsi que la France, iront aux tournoi de qualification olympique), poursuit Sarah Michel. On sait que ça va se jouer jusqu’au bout." D’autant qu’Iliana Rupert, touchée à l’épaule droite lors du dernier match de poule contre la Slovénie, est toujours incertaine.

Les Bleues approchent un match qu’elles devront maîtriser. Mais attention. Le Monténégro, 21e nation mondiale, s’appuie notamment sur l’Américaine fraichement naturalisée Natasha Mack. Très bonne en défense et plusieurs fois récompensée dans ce domaine aux Etats-Unis lors de sa jeunesse, la pivot a aussi impressionné offensivement. Elle est en double-double de moyenne avec 14,8 points et 11,3 rebonds par match. Avec un carton qui a marqué les esprits: 22 points, 20 rebonds face à la Lettonie. Elle est accompagnée par Milica Jovanovc (12,5 points ; 6,3 rebonds) et Marija Lekovic (9,8 points ; 2,8 rebonds) dans une équipe qui varie peu, où sept joueuses alternent essentiellement sur le terrain. En cas de succès les Bleues s’offriraient une demi-finale alléchante qui ressemblerait à une finale avant l’heure, contre la Belgique, 3e en 2021 ou la Serbie, championne d’Europe en titre.