Euro de basket: Iliana Rupert toujours incertaine avant le quart de finale des Bleues

Touchée à l'épaule droite contre la Slovénie, Iliana Rupert ne sait toujours pas si elle pourra tenir sa place jeudi à Ljubljana (18h) face au Monténégro en quarts de finale de l'Euro 2023.

L’ailière française Iliana Rupert a été touchée à l’épaule droite lors du dernier match de poules des Bleues face à la Slovénie (73-68), dimanche, à l'Euro de basket. Elle ne s’est pas entraînée avec le groupe depuis sa blessure.

Elle se testera avant le match

Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a indiqué ce mercredi qu’il n’avait pas encore tranché quant à la participation de la joueuse du Virtus Bologne, qui a travaillé de manière individuelle, pour le quart de finale programmé face au Monténégro à 18h ce jeudi. La Française devrait se tester quelques heures avant le match et pourrait être préservée en vue d’une d’éventuelle demi-finale.

Elle était partie passer des examens à l’hôpital après la rencontre sans enjeu contre la Slovénie, qui n’avaient révélé aucune lésion majeure. La joueuse de 21 ans avait, en moyenne, marqué 4,3 points et pris 2,7 rebonds par match.

"Apparemment c'est moins grave que prévu, a indiqué mercredi Jean-Aime Toupane. Le médical m'en dira un peu plus. Est-ce qu'elle pourra être sur le terrain ou pas ? On ne s'exclut rien, ça dépendra de ce que l'on me dira. Elle fait tout ce qui est à côté pour entretenir la forme. Le plus important, c'est sa douleur, comment elle se sent. A un moment donné, il faudra faire avec tout le monde, en fonction des états de forme de chacun. C'est important d'avoir tout le monde, si elle est valide c'est une force en plus. La chance que l'on a c'est qu'il y a d'autres joueuses qui sont prêtes à prendre le relais."

Son frère, Rayan Rupert (19 ans), va lui tenter sa chance à la draft NBA, après une première saison pro prometteuse en Nouvelle-Zélande, avec les New Zealand Breakers.