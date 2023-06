Euro de basket: "Le bronze resterait un résultat positif" estime Toupane après la défaite des Bleues en demies

Après la défaite de l’équipe de France féminine de basket en demi-finales de l’Euro contre la Belgique (67-63) samedi soir Ljubljana, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane préfère relativiser. Alors qu’il annonçait viser l’or, une médaille de bronze ce dimanche contre la Hongrie (17h) serait "satisfaisante."

Jean-Aimé Toupane, la Belgique était-elle simplement plus forte ?

Oui elles étaient plus fortes, on ne va pas dire l’inverse, elles ont gagné. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe qui a montré de très belles choses et mérite de gagner. On n’a pas assez bien fait notre travail sur la première mi-temps et ensuite on a couru après. On a eu le mérite de ne pas baisser les bras, de montrer nos vertus. On était à une possession, on l’a mal gérée. Ça aurait peut-être un hold-up de gagner mais les filles ont réagi et c’est la preuve qu’elles ont fait le travail jusqu’au bout.

La première mi-temps manquée (44-30) est le plus gros regret ?

Une victoire ça se construit. Si on part avec du retard et qu’en face elles ont le capital confiance… Je regrette surtout le début de match, les 20 premières minutes où on n’a pas été dans nos standards défensifs. On a trop laissé de rebonds. On s’est ressaisi sur la deuxième mi-temps, on a montré un autre visage. C’est ce que je retiens de ce match, en espérant qu’on construira de cette deuxième mi-temps sur le match de demain (dimanche à 17h face à la Hongrie). On n’a pas baissé les bras et j’ai dit aux joueuses qu’elles pouvaient sortir fières. L’équipe en face a été meilleure mais on n’a pas à rougir de ce résultat.

Le bronze pourrait-il vous satisfaire à un an des JO alors que vous annonciez viser l’or ?

Forcément, il vaut mieux finir le podium. On a tendance à dire qu’il faut terminer les compétitions par une victoire. Ça devient notre médaille d’or demain (dimanche). Ce serait un résultat pour nous, la Fédération, tout le monde. Le bronze resterait un résultat positif, tu es sur le podium, même si on voulait plus car on est des compétiteurs et que cette équipe avait envie de bien faire. Finir sur le podium, c’est satisfaisant.

Après cinq médailles d’argent consécutives, est-ce une régression ?

Je ne sais pas mais on aura envie de gagner ce match pour la troisième place. Ce sera une satisfaction même si on voulait finir premier.