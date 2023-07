''Une joueuse en WNBA ne viendra pas aux JO 2024'': la mise au point de Siutat après la polémique Johannès

Après l'élimination des Bleues à l'Euro 2023, le président de la Fédération française de basket Jean-Pierre Siutat a été clair: une joueuse qui joue en WNBA ne disputera pas les JO 2024. Cela vise directement Marine Johannès, écartée par l'Equipe de France.

"Pour les JO de 2024, si une joueuse part en WNBA avant, elle ne fera pas partie de l'équipe": le ton de Jean-Pierre Siutat est ferme. Après les polémiques qui ont entouré l'équipe de France de basket par rapport à la non-sélection de Marine Johannès à l'Euro, cette déclaration ne va pas arranger la situation de l'arrière.

La joueuse du Liberty de New York estimait il y a un mois qu'on la privait de l'équipe de France, dans une réponse écrite à RMC: ''Selon moi, on me prive de l’équipe de France. Je ne pense pas avoir été excessive dans ma demande et tout le soutien que j’ai reçu le prouve [...] Je reste convaincue qu’une solution aurait pu être trouvée et qu’il était possible de faire les deux.''

"Toute la polémique qui a été déclenchée derrière est un peu néfaste et 'malaisante' car tout monde était au courant" a assuré la manager des Bleues Céline Dumerc, à propos de la règle édictée, selon la Fédération dès février 2022, imposant de participer à l'ensemble de la préparation pour disputer l'Euro (15-25 juin). Marine Johannès "savait en allant" à New York qu'elle renonçait aux Bleues lors de l'Euro, selon le sélectionneur Jean-Aimé Toupane.

La saison régulière de WNBA 2023-2024 commence officiellement aux alentours du mois de mai, pour se finir vers le mois de septembre. Cela coïncide avec les Jeux Olympiques de Paris qui commencent le 26 juillet 2024 et se finissent le 11 août 2024.

Le monde du basket français soutient Marine Johannès

Plusieurs figures importantes du basket français ont déjà soutenu Marine Johannès, dont Nicolas Batum, qui ne comprenait pas la non-sélection de l'arrière à l'Euro : '' Arrêtez de faire chier. Cette fille est passionnée, elle a du sang bleu dans les veines. Elle vit pour l'équipe de France.'' disait-il au média First Team.

Tony Parker s'était aussi exprimé en sa faveur dans les colonnes de l'Equipe: "C'est injuste ce qu'il se passe autour d'elle. C'est une fille incroyable. Elle a envie de jouer pour l'équipe de France. Elle n'a pas loupé un rendez-vous depuis 2015. On veut l'équipe de France avec Marine." Marine Johannès jouera t-elle les JO de Paris? La réponse est incertaine, mais l'équipe de France perdrait sans doute un immense talent en se passant d'elle.