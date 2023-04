Basket: comme en NBA, la Betclic Elite va instaurer un salary cap

Le comité directeur de la Ligue nationale de basket (LNB) s'est positionné en faveur de l'instauration d'un salary cap et d'une luxury tax, à compter de la saison prochaine. Des mesures en cours en NBA.

La Betclic Elite poursuit son américanisation. Réunie en comité directeur, la Ligue nationale de basket a voté l’instauration d’un salary cap et d’une luxury tax visant à limiter les disparités de masse salariale entre les clubs, comme en NBA, pour une durée de trois ans.

Le comité directeur a décidé de son application dès la saison prochaine, soit pour l’exercice 2023-2024. Concrètement, un plafond sera décidé plus tard par la DNCCGCP, le gendarme financier du basket. Si un club le dépasse, il devra s’acquitter d’une taxe variable en fonction de l’écart entre le plafond et la masse salariale. Cette mesure a été votée à l’unanimité par les membres du comité directeur dont fait partie le président délégué de l’ASVEL, Gaëtan Muller.

Victor Wembanyama, avec les Mets contre Monaco. © Icon

Monaco est particulièrement ciblé

Cette nouvelle règle vise principalement l’AS Monaco, dont la masse salariale est de 10,8 millions d’euros, soit 25 % de la masse salariale de tous les clubs de Betclic Elite. C’est aussi une masse salariale plus de deux fois supérieure à celle celle de l’AVSEL (4,2 millions), deuxième masse salariale la plus élevée du championnat, qui vaut elle-même presque le double de la troisième (Metropolitans, 2,5 millions). Entre 2021/2022 et 2022/2023, la masse salariale de la Roca Team a augmenté de 60 %.

Cette décision aura des conséquences sur le sportif et pourrait obliger l’AS Monaco Basket à devoir payer plus. Une somme qui serait, comme en NBA, reversée aux clubs qui respectent le plafond qui sera mis en vigueur.