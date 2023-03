Betclic Elite: Tony Parker ne devrait finalement pas vendre ses parts de l'Asvel

Selon les informations de L'Equipe, Tony Parker devrait faire marche arrière et ne pas céder ses parts de l'Asvel, dont il est président depuis 2014.

Il s’est ravisé. Selon les informations de L’Equipe, Tony Parker devrait finalement renoncer à vendre ses parts de l’Asvel. Président et actionnaire majoritaire depuis 2014, il avait initialement en tête de se désengager tout en conservant un rôle exécutif. L’idée pour lui était de céder la majorité du club rhodanien à Serge Bueno, président de Smart Good Things, une société partenaire de l'Asvel et avec qui le quadruple champion NBA de 40 ans est associé.

Un pacte au cœur du revirement

D’après L’Equipe, la tendance aujourd’hui est à un statu quo, qui s’explique avant tout par le "pacte d’associés" signés par les actionnaires d’OL Groupe. Ce pacte prévoit, d’un point de vue juridique, qu’un actionnaire majoritaire désireux de vendre ses parts obtienne en amont l'accord des autres actionnaires réunis par ce pacte. Ce qui ne permet pas dans les conditions actuelles un échange d’actions. D’autres raisons à ce revirement sont avancées par le quotidien, comme ce contrat d’ambassadeur qui lie l’ancien meneur des Spurs à l’OL jusqu’en 2024 et "en contrepartie d'honoraires importants".

"On a un partenaire (Smart Good Things) qui est devenu le plus gros sponsor du club et qui a émis la possibilité de prendre des actions pour aider le club à monter. Je vais vendre toutes mes parts", avait pourtant annoncé Parker mi-février auprès de L'Equipe. "Je resterai président de l'Asvel, président de l'Asvel féminin, avait-il ajouté. Le board sera le même et je prendrai les décisions comme d'habitude. Je me vois rester à l'Asvel dans les dix prochaines années. (...) J'ai beaucoup investi ces trois dernières années. Mais là, pour aller au prochain niveau, il faut que j'aie une équipe avec moi."

Sur le plan sportif, le champion de France en titre connaît une saison délicate, avec une 17e place sur 18 en Euroligue et une 7e place en championnat.