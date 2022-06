Basket: coup de tonnerre, la LNB refuse l’inscription de l’Elan Béarnais en Betclic Elite et Pro B

Pau-Lacq-Orthez n’est pour l’instant pas autorisé par la DNCCGCP à jouer en Betlic Elite ou en Pro B, révèle le gendarme financier du basket français ce jeudi. L’Elan Béarnais, vainqueur de la Coupe de France cette année et récent demi-finaliste du championnat, a encore la possibilité de faire appel.

L’un des clubs les plus emblématiques du championnat de France va-t-il quitter le monde professionnel ? La Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion des clubs professionnels (DNCCGCP) de la Ligue nationale de basket (LNB) a indiqué ce jeudi dans un communiqué que Pau-Lacq-Orthez n’était pas autorisé à jouer en Betclic Élite ou en Pro B la saison prochaine, faute de pouvoir présenter des garanties financières.

"Considérant l’absence de garantie quant à la continuité d’exploitation du club et l’absence de tout élément probant permettant de lever ce risque (et) que cette situation entraîne de surcroît un aléa sérieux quant à la réalisation du budget 2022-2023, et donc à la continuité d’exploitation du club, le Conseil Supérieur a décidé de refuser l’engagement du club en Betclic ELITE et PRO B", écrit le gendarme financier du basket français dans un communiqué. En cas de rétrogradation (en Nationale 1 ?), Orléans, 17e du dernier championnat, devrait être repêché.

Passé sous pavillon américain il y a un an

L’Élan Béarnais, vainqueur de la Coupe de France 2022 et demi-finaliste des playoffs il y a deux semaines, se savait en grand danger de rétrogradation administrative depuis le début de semaine et avait 48 heures pour fournir des garanties. Ces dernières n’ont visiblement pas été suffisantes, même si les dirigeants palois peuvent encore faire appel dans un délai de huit jours ouvrables. "Les décisions d’engagement en Championnats de France Betclic Elite pour la saison 2022-2023 seront communiquées aux clubs le mercredi 29 juin 2022 au plus tard", précise le communiqué de la DNCCGCP.

Le club, neuf fois champion de France dans son histoire, est passé sous pavillon américain à l'été 2021 quand Counterpointe Sports Group est devenu actionnaire majoritaire. Troisième plus gros budget de Betclic Elite en début de saison (7,8 millions d’euros), l’Élan Béarnais affiche un résultat d’exploitation déficitaire d'environ trois millions d’euros, soulignait L’Équipe il y a quelques jours.