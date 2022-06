"Un garçon différent": qui est Ousmane Dieng, le Français qui affole les recruteurs avant la draft NBA?

L’ailier français Ousmane Dieng (2,08m, 19 ans) est promis aux sommets de la draft 2022, organisée dans la nuit de jeudi à vendredi. Véritable phénomène physique doté d’un bagage technique rare pour sa taille, l’ex pensionnaire du Centre fédéral est également loué pour ses qualités humaines et son mental à toute épreuve.

"Paul George" ; une "version moderne et de 2,08m d’Antoine Rigaudeau" ; un joueur "qui doit s’inspirer de Brandon Ingram ou de Kevin Durant". Les comparaisons utilisées par ceux qui ont côtoyé Ousmane Dieng de près suffisent à comprendre l’ampleur du phénomène français, au moment où ce dernier toque à la porte de la NBA. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le jeune ailier de 19 ans, formé au Centre fédéral et parti faire ses armes dans le championnat australien la saison passée (8,9 points, 3,1 rebonds, 1 passe décisive en 20,4 minutes), devrait, sauf invraisemblable surprise, être le premier Tricolore appelé lors de la grand-messe annuelle qu’est la draft.

Le natif du Lot-et-Garonne, né en 2003, affole les scouts de la meilleure ligue au monde et sa cote ne cesse de grimper depuis plusieurs semaines. À quelques heures de la cérémonie, le voir devenir le quatrième Français de l’histoire drafté dans le top 10 (Noah en 2007, Ntilikina en 2017 et Hayes en 2020) n’est pas incongru. Dans les dernières prédictions, les fameuses mock drafts, il oscille entre la 9e et la 12e place, ce qui l’enverrait chez les San Antonio Spurs ou le Oklahoma Thunder. Au-delà de ces pronostics, tous les observateurs s’accordent sur un point: le jeune Tricolore a un potentiel presque illimité.

Le shoot d’un ailier, la technique d’un arrière et la vision d’un meneur

Ousmane Dieng, c’est tout simplement un joueur extérieur dans un corps d’intérieur. 2,08m sous la toise, le shoot d’un ailier, la technique d’un arrière et la vision d’un meneur. "Ousmane est unique en raison de la combinaison de ses compétences et de sa taille", indique Mody Maor, coach des New Zealand Breakers (il était assistant la saison passée), que Dieng a rejoint l’été dernier pour poursuivre sa progression après un cursus à l’Insep. "Son jeu offensif est celui d'un vrai guard. Il peut vraiment créer pour lui-même et ses coéquipiers, poursuit-il. Sa caractéristique la plus spéciale est sa vision du terrain et ses passes. S'il travaille dur et continue de s'améliorer comme il l'a fait cette saison, il est exactement ce qu'est le basket moderne."

Capable de défendre tous les postes

Au moment de faire le grand saut en NBA, Dieng présente également un bagage défensif plus que solide. Grâce à sa mobilité, il est capable de défendre presque tous les postes. Rayan Rupert, l’un des plus gros talents de la génération 2004 et potentiel candidat à la draft NBA l'année prochaine, a pu s’en rendre compte en le côtoyant au Centre fédéral. Lui, le meneur-arrière d’1,96m, avoue qu’il avait du mal à prendre l’ailier de vitesse.

"Il a de très bons appuis et il bouge vite, assure le futur joueur des Breakers. On l’a souvent comparé à Paul George, et moi, j’avoue que c’est le joueur qui me vient directement en tête. Il a une longue envergure, il est grand et il est assez mobile. C’est un joueur qui peut attaquer mais aussi être polyvalent en défense."

"Sur le parquet, ses partenaires l’adorent. Il a ce truc qui attire tout le monde autour de lui, il fait l’unanimité, comme tous les grands joueurs."

Résumer Ousmane Dieng a un physique hors normes serait plus que réducteur. Jean-Aimé Toupane, sélectionneur de l’équipe de France féminine depuis l’année dernière, a eu le jeune ailier sous ses ordres au Centre fédéral pendant plusieurs saisons avant le départ du jeune crack pour les Breakers. Il assure avoir été impressionné par sa mentalité sur et en dehors du terrain.

"Ousmane est un profil recherché. Il est calme, il a une bonne attitude, décrit-il. C’est un garçon stable émotionnellement et bien entouré. Il a tout compris à l’exigence du haut niveau. Quand on l’observe, on voit que c’est un garçon différent. Partout dans le monde, quand on recrute un joueur, on veut qu’il soit un grand joueur mais aussi qu’il soit capable de vivre dans un groupe, d’écouter et d’échanger. Ousmane, sur ce point, c’est du pain béni. Je n’ai jamais eu aucun problème avec lui hors du terrain. Sur le parquet, ses partenaires l’adorent. Il a ce truc qui attire tout le monde autour de lui, il fait l’unanimité, comme tous les grands joueurs."

Des réserves sur son développement musculaire?

Décrit de la sorte, Ousmane Dieng a tout de la perle rare et le voir "seulement" annoncé aux alentours du top 10 à la prochaine draft paraît presque incompréhensible. Pour l’heure, un facteur principal peut rendre les recruteurs un peu réticents: son faible développement musculaire. Contrairement à d’autres prospects, le Français n’est pas "NBA ready" et est pour l’instant trop frêle pour se frotter à la dureté physique de la Grande Ligue. "La plus grande faiblesse est que son corps n'est pas encore prêt pour la NBA, donc il pourrait ne pas avoir un grand impact dès le début, estime Mody Maor. Tout le monde doit avoir un peu de patience avec lui, pour lui permettre de se développer au bon rythme."

"On a parfois l’impression qu’il est trop gentil. Mais c’est faux, être gentil en dehors du terrain c’est autre chose. Il a aussi une dureté mentale sur le parquet, c’est quelqu’un qui ne doute jamais."

“Sa marge de progression est physique, appuie Rayan Rupert. Mais ce n’est pas réellement un problème car c’est le cas de beaucoup de jeunes joueurs et il pourra facilement prendre de la masse en NBA."

Après avoir joué contre des adultes lors des trois dernières saisons (deux en Nationale 1 avec le Centre fédérale et une dans la NBL australienne avec les Breakers), Ousmane Dieng a cependant déjà eu l’occasion de se mesurer à des joueurs "finis" physiquement. D’autant, que comme le souligne Jean-Aimé Toupane, le jeune homme est aussi doté d’un sacré mental.

Un gros mental

“Comme il est très grand,il n’est pas complètement fini. Mais depuis un an, il s’est remplumé un petit peu, il a un impact physique déjà plus important. On a parfois l’impression qu’il est trop gentil. Mais c’est faux, être gentil en dehors du terrain c’est autre chose. Il a aussi une dureté mentale sur le parquet, c’est quelqu’un qui ne doute jamais, assure son ancien formateur. En un an, avec l’expérience dans le championnat australien, il a montré qu’il avait beaucoup progressé. Il lui faut juste de l’expérience, mais ça vient au fil du temps et c’est quelque chose qui vient très vite, notamment vu le niveau où il joue. Vous l’auriez vu il y a trois ans quand il est arrivé ici (au centre Fédéral, ndlr)… On a les photos!" Tout laisse à penser que ces dernières pourraient rapidement ressortir si le Français réussi à conquérir l’Amérique.

Les autres Français qui pourraient être draftés, tous au second tour (au-delà de la 30e place)

Ismaël Kamagaté (Paris Basket)

(Paris Basket) Hugo Besson (New Zealand Breakers)

(New Zealand Breakers) Moussa Diabaté (Michigan)