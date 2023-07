Basket: l'AS Monaco frappe un gros coup avec l'arrivée de Kemba Walker

Champion de France en titre et demi-finaliste d'Euroleague, l'AS Monaco se renforce considérablement avec l'arrivée de Kemba Walker, 4 fois All-Star en NBA.

Après Mike James il y a deux ans, l'AS Monaco accueille Kemba Walker. Sans contrat depuis son court passage aux Dallas Mavericks, le meneur va désormais découvrir le basket européen. Le club de la Principauté a annoncé sa signature ce vendredi.

Quatre fois All-Star, joueur accompli passé par plusieurs équipes telles que les Boston Celtics ou encore les New York Knicks, Kemba Walker est surtout l'icône d'une franchise : les Charlotte Hornets, où il a été drafté, pour y jouer ensuite 8 saisons.

Un meneur et scoreur accompli

Le meneur a un CV rempli, et a notamment joué les finales de conférence Est sous le maillot des Celtics. Il a notamment un profil de vétéran, qui entoure bien les jeunes et qui conseille, comme il a pu le faire avec les deux stars de Boston, Jayson Tatum et Jaylen Brown.

>>> Plus d'informations à venir sur RMC Sport...