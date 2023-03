Basket: l’international français Kim Tillie (Cholet) souffre d’une tumeur testiculaire

L’intérieur de Cholet, Kim Tillie, va être opéré, a annoncé son club ce lundi. Le Français de 34 ans restera tout de même avec le groupe jusqu’au 5 avril et jouera la demi-finale de la FIBA Europe Cup mercredi, contre le BC Kalev (Estonie).

Moment difficile pour Kim Tillie et le Cholet CB. L'intérieur et international français, âgé de 34 ans, souffre d'une tumeur testiculaire et sera écarté des terrains pour se faire opérer, a annoncé son club lundi.

"Kim sera présent avec le groupe jusqu'au 5/04. La durée de son indisponibilité est pour l'instant inconnue", a précisé le Cholet Basket sur son compte Twitter. Le joueur a lui-même voulu cette communication et ne veut rien cacher. Kim Tillie avait été sérieusement blessé à un adducteur en 2017 avec l’Olympiacos et avait dû subir une opération.

Passé par Monaco, l'Olympiacos ou l'Asvel

Passé par l'Asvel, Monaco, mais aussi par le grand club grec de l'Olympiacos, il a participé à la Coupe du monde en Espagne en 2014, où il avait décroché une médaille de bronze avec l'équipe de France. Kim Tillie (2,10 m) a pris part à 40 matches cette saison avec les Choletais, troisièmes de Betclic Elite. Pour sa première saison au CB, l’intérieur tourne à 4.8 points de moyenne et 3.4 rebonds.

L'ailier fort formé à l'université de l'Utah est le fils aîné de Laurent Tillie, sélectionneur de l'équipe de France de volley-ball championne olympique en 2021, où figurait également son frère Kévin. Son autre frère, Killian Tillie, est aussi basketteur à Memphis mais est actuellement en phase de réathlétisation.