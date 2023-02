Basket: malgré les rumeurs de départ, Tony Parker va rester à la tête de l’ASVEL (avec un gros changement)

Tony Parker confirme dans les colonnes de L’Equipe qu’il est bien décidé à rester aux commandes de l’ASVEL… même s’il cherche tout de même à céder ses actions. Explications.

Tony Parker prend la parole pour calmer toutes les rumeurs. Alors que l’annonce d’une éventuelle cession de ses parts de l’ASVEL a créé un petit séisme en début de semaine, l’actuel président du club rhodanien a confirmé dans les colonnes de L’Equipe qu’il ne comptait pas se désengager.

"Je ne vais nulle part, je reste à l'ASVEL ! Pour comprendre ma réflexion, mon but est d'amener l'ASVEL le plus haut possible", a confié l’ancien meneur des San Antonio Spurs au quotidien sportif. Concrètement, Tony Parker souhaite céder ses actions ASVEL contre des actions Smart Good Things, qui a déjà fortement investi au titre de partenaire cette année. L’objectif: installer l’entreprise dont il est associé et directeur général délégué à la tête du club pour l’aider à encore plus grandir.

Président de l’ASVEL sans en être l’actionnaire majoritaire

"(Smart Good Thing) a émis la possibilité de prendre des actions pour aider le club à monter. Pour le bien du club, je suis prêt à faire cela, mais bien sûr en accord avec LDLC et l'OL, tout en prenant en considération tous les actionnaires, y compris le maire de Villeurbanne, qui ont tous été très importants à un moment dans ce projet", a poursuivi Tony Parker, qui assure se voir rester à l’ASVEL pour "les dix prochaines années" dans l’espoir d’atteindre son rêve de devenir champion d’Europe. En cas de montage avec Smart Good Things, il promet de rester président de l’ASVEL sans en être l’actionnaire majoritaire.

Arrivé en tant que deuxième actionnaire majoritaire du club en février 2009, en plein milieu de sa carrière NBA, Tony Parker a définitivement pris la tête du club en 2014. Sous sa présidence, l’ASVEL est passée dans une tout autre dimension financière et a notamment obtenu le précieux sésame pour participer à l’Euroligue. En neuf saisons, il a remporté quatre championnats de France, dont les trois dernières éditions. Et, à en croire son discours, ce n’est que le début.