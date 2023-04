Betclic Elite: le manager général de Monaco critique la future "luxury tax"

Oleksiy Efimov, manager général de l'AS Monaco Basket, a critiqué vendredi la future taxe sur la masse salariale instaurée par la Ligue nationale de basket (LNB), estimant qu'elle allait limiter "le niveau des clubs à l'international".



"Ce que les clubs réalisent en compétitions internationales montre le vrai niveau du championnat", a indiqué Efimov dans un communiqué transmis à l'AFP. "En instituant cette règle, la LNB limite les capacités de montrer le niveau des clubs à l'international" a-t-il poursuivi.

La luxury tax mise en place pour (au moins) trois saisons

La LNB a voté le 4 avril l'instauration, à partir de la saison prochaine et jusqu'en juin 2026, d'une "luxury tax" qui ponctionnera les clubs d'Elite dont la masse salariale brute (joueurs et staff sportif) représente plus de 40% de leur budget et est d'au moins 8,5 millions d'euros. Le montant de cette taxe reste à définir. Pour la saison en cours, seul Monaco, avec 10,8 millions d'euros de masse salariale, soit 52% de son budget selon les chiffres de la LNB, est concerné.





"Alors que les budgets de la plupart des meilleures ligues européennes augmentent constamment, le salary cap (plafonnement de la masse salariale) ou toute autre limitation augmentera-t-il les chances des clubs français d'atteindre de grands objectifs en compétitions européennes ?" s'interroge le directeur général de l'AS Monaco Basket, qui prendra part pour la deuxième année consécutive pour les play-offs de l'Euroligue.



Le club du Rocher vise le Final Four de la plus prestigieuse compétition européenne, que n'a plus atteint un club du championnat de France depuis l'Asvel en 1997. Efimov a par ailleurs estimé que cette taxe affecterait aussi "les rêves de l'Euroligue de Paris", pressenti pour intégrer la compétition à court terme, et réduirait "la possibilité d'un retour des meilleurs joueurs" français en Elite.