Monaco: c'est officiel pour Mike James, gros coup avec une star d'Euroleague

Comme annoncé ces derniers jours, la star américaine Mike James (31 ans) s'est engagée ce vendredi pour un an en faveur de la Roca Team, qui évoluera cette saison en EuroLeague.

C’est un très gros coup réussi par l’AS Monaco Basket. Bien décidée à écraser le championnat de France et à devenir l’une des meilleures équipes sur la scène européenne, la Roca Team a officialisé ce vendredi le recrutement du meneur américain Mike James (31 ans). Ancien du CSKA Moscou et des Brooklyn Nets, entre autres, il s’est engagé pour la saison à venir et filera dès samedi en Allemagne où ses nouveaux coéquipiers poursuivent leur préparation sous les ordres de Zvezdan Mitrovic.

"C’est une véritable opportunité pour moi"

"Je cherchais vraiment un challenge différent et excitant. Je voulais partir sur quelque chose de nouveau par rapport à ce que j’ai déjà vécu auparavant durant ma carrière. C’est une véritable opportunité pour moi de débuter une nouvelle aventure, et de prouver ce que je vaux en tant que joueur dans ce bel endroit qu’est Monaco. Mon objectif est de gagner un maximum de matchs, et d’être très compétitif en EuroLeague", explique-t-il dans un communiqué, bien décidé à tirer ce groupe "vers le plus haut niveau possible" et à faire "de grandes choses pour le basket monégasque".

Selon les informations de RMC Sport, il touchera un salaire estimé à 1,4 million d’euros sur neuf mois au sein d’un club très ambitieux et hyperactif sur le marché des transferts, qui avait déjà frappé fort en signant l’international français Léo Westermann, l'Américain Will Thomas ou le Lituanien Donatas Motiejunas.

Vainqueur de l'Eurocoupe au cœur du printemps et donc qualifié pour la première fois de son histoire pour l’Euroleague, Monaco compte bien poursuivre son ascension avec ce mercato XXL, favorisé par les investissements de l'homme d'affaires ukrainien Sergueï Dyadechko.