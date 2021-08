Kobe Bryant aurait eu 43 ans ce lundi, la NBA lui rend hommage

Décédé le 26 janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère avec huit autres personnnes, dont sa fille Gianna, Kobe Bryant aurait fêté ses 43 ans ce lundi. Le monde du basket lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Le Black Mamba aurait eu 43 ans ce lundi. Décédé le 26 janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère, Kobe Bryant est encore dans les cœurs et les mémoires des fans de basket. En ce 23 août, le communauté du ballon orange n'a pas oublié de commémorer la mémoire de l'ancien arrière des Lakers de Los Angeles. La NBA a tweeté "en souvenir de Kobe, 23 août 78". La franchise des Lakers, où Kobe aura passé 19 saisons, a légendé "Black Mamba. Temple de la renommée. Papa de filles. Joyeux anniversaire, Kobe."

Un "Mamba Day" le 24 août

Alors que Los Angeles pleure son héros depuis 18 mois, la ville avait instauré en 2016 le "Mamba Day" le 24 août, le lendemain de l'anniversaire du plus grand joueur de l'histoire des Lakers, pour rendre hommage à la carrière exceptionnelle de Kobe Bryant, débutée à l'âge de 18 ans. Après près de deux décennies sur les parquets, l'arrière américain a éclaboussé le basket de sa classe et possède un palmarès impressionnant: 5 titres de champion NBA, 2 titres de MVP des Finals, 1 titre de MVP en saison régulière, 3 médailles d'or décrochées avec les Etats-Unis, 18 sélections consécutives au All-Star Game ou encore 81 points inscrits en un match.

A la retraite depuis 2016 et ses 60 points inscrits face au Jazz au Staples Center, Kobe Bryant entraînait sa fille Gianna, également mordue de basket. Le 26 janvier 2020, alors que son hélicoptère survolait Calabasas en Californie, dans des conditions météorologiques délicates, l'appareil s'est écrasé et a pris feu, tuant les neuf personnes à bord sur le coup, dont Kobe Bryant et sa fille Gianna. Un accident qui avait entraîné une onde de choc dans le monde du basket, qui perdait alors l'une de ses plus belles étoiles.