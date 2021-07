Mondial U19 de basket: les Bleuets du géant Wembanyama frôlent l'exploit face aux USA

Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France U19 de basket disputait la finale de la Coupe du monde, ce dimanche en Lettonie, face aux Etats-Unis. Emmenés par leur prodige Victor Wembanyama (22 points, 8 rebonds, 8 contres), futur pivot de l'Asvel, les Bleuets de Frédéric Crapez n'ont pas démérité mais ont craqué dans le dernier quart-temps (défaite 83-81).

Pour ceux qui en doutaient encore, non, l'exploit contre la Serbie en demi-finales (75-69) n'était pas un acte isolé. Ce dimanche à Riga, en Lettonie, l'équipe de France U19 de basket a offert une nouvelle prestation de très haute volée en finale du Mondial face au team USA. Au coude à coude en début de partie, les Bleuets ont su être solides en deuxième mi-temps pour préserver leur avantage grâce à un Victor Wembanyama stratosphérique (22 points, 8 rebonds, 8 contres). Mais dans le dernier quart-temps, alors que le futur pivot de l'Asvel se faisait piéger par les fautes, les Américains ont enclenché la sixième vitesse pour s'imposer (83-81).

Deux ans après avoir obtenu la médaille de bronze, la jeune génération dorée du basket français monte sur la deuxième marche du podium. De leur côté, les Etats-Unis poursuivent leur domination après avoir remporté trois des quatre dernières éditions.

Wembanyama piégé, les Bleuets n'ont pas résisté

Il n’aura pas manqué grand-chose ce dimanche pour voir les Bleuets arracher le titre mondial. Peut-être un brin de stratégie dans le dernier quart-temps, quand Victor Wembanyama commettait sa 4e faute à sept minutes de la fin de la partie, l'obligeant à retourner sur le banc. Le début de la fin pour les hommes de Frédéric Crapez.

On attendait beaucoup du duel à distance entre Wembanyama, favori pour être le premier sélectionné lors de la draft 2023 en NBA, et Chet Holmgren, en pole pour être le "first pick" de la draft 2022. Longtemps le Français a dominé de la tête et des épaules. Mais l'Américain s'est remis dedans dans le dernier quart-temps, ce qui a coïncidé avec la remontée du team USA (24-17 dans le dernier quart-temps). C'est encore lui qui poussera le joueur tricolore à commettre sa cinquième faute à 2'42'' de la fin.

Si Jayson Tchicamboud et ses coéquipiers se sont arrachés pour revenir, il leur manquait leur atout maître. À l'inverse, c'est un autre joueur américain qui s'est illustré en fin de partie pour mettre au supplice une dernière fois les Bleuets : Kenneth Lofton Junior (16 points, 7 rebonds et 2 passes décisives). En grattant le rebond offensif à quatre secondes de la fin de la partie, il a mis fin aux rêves de victoire de l'équipe de France.