NBA: le panier à trois points XXL de Luka Doncic

Luka Doncic a une nouvelle fois montré toute l’étendue de sa classe en portant Dallas vers la victoire face à Sacramento (105-99) dimanche en NBA. Au crédit du Slovène un panier à trois points exceptionnel en fin de possession.

Si on était mauvais esprit, on dirait que contrairement à la Ligue 1, la NBA ne met pas longtemps pour diffuser les plus beaux exploits de ses joueurs sur les parquets. Alors que le but aussi lointain qu’exceptionnel du Stéphanois Wahbi Khazri a fait polémique en France pour son manque de visibilité, il n’a pas fallu longtemps pour que le panier, lui aussi très lointain, de la star de Dallas Luka Doncic fasse le tour des réseaux sociaux. Alors savourons ce moment de grâce du joueur slovène.

Ntilikina a aussi brillé

Nous sommes dans le 4eme quart-temps de la rencontre de NBA entre les Mavericks et les Kings de Sacramento. Alors que Dallas, dominateur, voit son adversaire plus menaçant (92-89), Doncic, à plus de 10m, claque un panier énorme en fin de possession. Un shoot d’une très grande classe pour un joueur hors norme qui termine la partie avec la victoire 105-99 et une belle ligne de stats : 23 points, 8 rebonds, 10 passes. A noter que le Français Frank Ntilikina a participé lui aussi au succès des Mavericks avec 12 points, 3 rebonds et 2 passes.