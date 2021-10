Metz-Saint-Etienne: Khazri raconte son but incroyable de 68 mètres

Wahbi Khazri a marqué un lob spectaculaire de 68 mètres lors du nul décroché par Saint-Etienne sur le terrain de Metz (1-1) ce samedi. L’attaquant tunisien a décrit son coup de génie après ce bijou inscrit lors de la douzième journée de Ligue 1.

Bon dernier de Ligue 1 et toujours dans l’attente d’une première victoire cette saison, Saint-Etienne a décroché un nul précieux ce samedi à Metz (1-1) lors de la douzième journée de championnat. Après un joli coup franc de Farid Boulaya pour les Messins, Wahbi Khari a marqué un but sensationnel sur un lob de plus de 68 mètres. Auteur de la réalisation la plus lointaine dans l’élite depuis, au moins, la campagne 2006-2007, l’international tunisien (63 sélections) a savouré sa prouesse après la rencontre.

"Après tant de tentatives, c'est bien que ça rentre! Ce but est important. Je remonte avec le ballon, j'ai zéro solution, je vois le gardien très avancé donc je me dis que c'est la seule solution de tenter, a décrit Wahbi Khazri en zone mixte après la rencontre. Et après il faut de la réussite pour que ça rentre... Le plus beau but de ma carrière? Oui je pense."

Khazri fier de marquer pour récompenser les Verts

A défaut d’avoir vu son but faire le tour du monde sur les réseaux sociaux, Wahbi Khazri l’a décrit un peu plus en détails dans une vidéo diffusée par l’ASSE. Surtout, son bijou a permis aux Verts de quitter la Moselle avec un point capital dans la course au maintien.

"Je fais un effort pour venir aider mes collègues, et la balle me vient dessus. Je la remonte. Metz est bien en place et j’ai zéro solution. Je le vois avancé, j’en ai tenté souvent et j’ai la réussite que cela rentre, a encore insisté le Tunisien de 30 ans. […] Je suis content, ce qui est bien c’est que ce but nous permet de revenir à un partout. C’est doublement bien pour moi, parce que c’est un beau but et c’est agréable, et pour l’équipe parce que cela récompense le travail des collègues."

Avec déjà sept réalisations en douze matchs de Ligue 1 cette saison, Wahbi Khazri constitue le meilleur atout offensif des Verts. Si cela n’est pas encore suffisant pour gagner et quitter la zone rouge, le Tunisien pourra se réjouir d’avoir marqué l’un des plus beaux buts de l’année 2021 et peut-être déjà le plus beau de la saison 2021-2022 en L1.