NBA: Miles Bridges, ailier de Charlotte, mis en examen pour violences conjugales

Le procureur de Los Angeles a annoncé ce mardi la mise en examen pour violences conjugales de Miles Bridges, l'ailier des Charlotte Hornets. Il avait été arrêté fin juin puis libéré sous caution.

L'ailier des Charlotte Hornets Miles Bridges a été mis en examen mardi pour violence conjugale et physique, soupçonné d'avoir frappé sa femme devant ses deux enfants, a annoncé le procureur de Los Angeles.



Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a avancé que Bridges, 24 ans, est également accusé de maltraitance d'enfant. "Les enfants qui sont témoins de violences familiales sont particulièrement vulnérables et l'impact sur eux est incommensurable", a souligné le procureur George Gascon. "M.Bridges sera tenu responsable de ses actes et nous (...) soutiendront les victimes au cours de ce processus difficile."

"J'ai permis à quelqu'un de détruire mon foyer"

Miles Bridges s'est rendu aux autorités le 29 juin après des incidents qui, selon les procureurs, ont eu lieu "les 27 et 28 juin ou aux alentours". Après qu'il ait été libéré sous caution à hauteur 130.000 dollars, sa femme, Mychelle Johnson, a publié sur Instagram des photos montrant des blessures au visage et au corps.



"Je déteste que l'on en soit arrivé là, mais je ne peux plus me taire. J'ai permis à quelqu'un de détruire mon foyer, d'abuser de moi de toutes les manières possibles et de traumatiser nos enfants à vie", a-t-elle écrit. "Je ne permettrai pas aux personnes qui l'entourent de continuer à me faire taire et de continuer à mentir pour le protéger".



L'arrestation du basketteur est intervenue peu avant la période du marché des agents libres de la NBA où il devait être l'un des joueurs les plus courtisés et était éligible à un contrat de quatre ou cinq ans pour plus de 150 millions de dollars. Il a réalisé l'an passé sa meilleure saison avec les Hornets avec 20,2 points, 7 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne par match.