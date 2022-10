Dates, différentes étapes… Tout savoir sur la billetterie du NBA Paris Game 2023

Ce vendredi, la billetterie de l’Accor Arena a lancé la première des trois étapes pour obtenir une place au NBA Paris Game, celle de "Verified Fan". Voici tout ce qu’il faut retenir à moins de trois mois de la rencontre événement entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons, le 19 janvier.

La guerre pour obtenir le précieux sésame a officiellement débuté. Ce vendredi, la billetterie de l’Accor Arena a lancé la première des trois étapes pour obtenir une place au NBA Paris Game, qui verra les Chicago Bulls et les Detroit Pistons s’affronter dans la capitale le 19 janvier prochain.

Jusqu’au 3 novembre, la NBA met en place une étape de "Verified Fan", dont le but est de s’assurer que les places seront bien vendues à des fans de la Grande Ligue et non à des robots mis en place par des revendeurs. Pour cela, il suffit de renseigner son adresse mail sur le site internet de l’Accor Arena (lien disponible ici) pour être inscrit et éligible à la pré-vente du 8 novembre.

Pré-vente le 8 novembre

Le 7 novembre, ces "Verified Fans" recevront une code qui leur permettra d’acheter des places (quatre maximum) lors de la pré-vente du lendemain. Le reste des fans, ceux qui ne se seront pas inscrits à partir de ce vendredi, pourront acheter une place lors de la vente générale qui débutera le 10 novembre… avec le risque qu’il n’y ait plus de billets disponibles. Pour l’heure, le prix des places n’a pas fuité. En 2020, lors du premier NBA Paris Game, les billets allaient de 65 à 650 euros (hors revente).

Tout ce qu’il faut savoir sur la billetterie du NBA Paris Game 2023

28 octobre-3 novembre: "Verified Fan", inscription pour être éligible à la pré-vente

"Verified Fan", inscription pour être éligible à la pré-vente 7 novembre: les "Verified Fans" inscrits reçoivent un code pour la pré-vente

les "Verified Fans" inscrits reçoivent un code pour la pré-vente 8 novembre: pré-vente, seulement accessible aux personnes préalablement inscrites

pré-vente, seulement accessible aux personnes préalablement inscrites 10 novembre: ouverture de la vente générale