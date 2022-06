Draft NBA: les confidences et la joie du Français Kamagate, drafté par les Denver Nuggets

Ismael Kamagate fait partie des quatre basketteurs français à avoir été draftés pour intégrer la NBA, jeudi soir à New York. Il a été sélectionné en 46e position par les Denver Nuggets. A 21 ans, le pivot du Paris Basketball a du mal à réaliser.

Comment vous sentez-vous au lendemain de cette draft?

Je n’arrive toujours pas à y croire, c’est incroyable, et je n’ai qu’une hâte, c’est de rejoindre mon équipe de Denver et commencer à bosser. Il faut que je travaille, et que je leur rende la confiance qu’ils m’ont accordé.

Arriver en NBA, c’est un rêve que vous avez toujours eu?

Au début je jouais pour être avec mes potes, puis j’ai gravé les échelons jusque-là. Maintenant il me reste plus qu’à bosser pour y être. Mais je ne suis pas encore un joueur NBA, la prochaine étape c’est la Summer League, le 7 juillet. C’est une sorte de championnat d’été avec les joueurs draftés, ceux qui jouent en Europe, et certains qui sont encore à l’Université ici. Et on doit faire nos preuves, tester notre niveau, c’est la jungle et il faut être prêt.

Vous avez été drafté en 46e position, pendant deuxième tour de la draft, étiez-vous confiant pendant la soirée?

C’était très long, mais j’ai gardé espoir pendant la cérémonie, mon agent était confiant donc ça allait. Et après c’est un sentiment incroyable d’entendre son nom dans le Market Center, c’est un rêve.

Aviez-vous des franchises de prédilection avant cette draft?

Alors pour moi, peu importe l’équipe, il n’y a que la NBA qui compte. Après c’est tombé sur Denver, qui est une ville que j’aime vraiment, avec une très belle organisation, et de très gros joueurs, c’est une bénédiction d’être là. Apprendre à côté d’un mec comme Nikola Jokic, qui est deux fois meilleur joueur du monde, c’est incroyable.

Quel est votre objectif à long terme?

Je suis un compétiteur, donc l’objectif c’est la bague de champion NBA. Mais j’essaie de me fixer des petits objectifs atteignables et d’avancer petit à petit. Et le prochain c’est de bien me préparer pour réussir la Summer League en juillet.

Drafté au second tour, Ismael Kamagate n’a pour le moment pas de contrat garanti avec sa franchise. Après la Summer League, il pourrait rester un an de plus à Paris pour s’aguerrir avant de venir garnir les rangs des Denver Nuggets.