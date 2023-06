Finales NBA: Nikola Jokic désigné MVP après la victoire de Denver face à Miami

L'imposant pivot serbe, qui a mené les Denver Nuggets à la victoire face au Heat de Miami ce lundi, a été désigné meilleur joueur de la série.

Nikola Jokic, des Denver Nuggets, a été désigné meilleur joueur (MVP) des Finales NBA ce lundi, quelques minutes après la victoire de sa franchise face au Heat de Miami.

Les Nuggets, portés par leur leader Nikola Jokic, se sont imposés (94-89) lors de ce cinquième match âprement disputé sur leur parquet. Pour le Heat, sacré en 2006, 2012 et 2013, cet échec est le quatrième en sept opportunités après 2011, 2014 et 2020.

L'un des meilleurs joueurs du monde

Son parcours improbable, son QI basket hyper-élevé, ses mains d'or, son allure pataude, son détachement aux choses, son humour subtil et ses plaisirs simples font de Nikola Jokic, meilleur joueur du monde, sacré champion avec Denver, la plus anti-star des stars du basket.

Né le 19 février 1995 en Serbie, le jeune Nikola aime bien la balle orange, mais pas plus que le water-polo et le volley-ball, et bien moins que les chevaux, sa grande passion, ou faire le pitre en classe.

"Les enseignants m'aimaient parce que je faisais toujours des bêtises. J'appréciais les mathématiques, l'histoire, c'est à peu près tout. En revanche je n'aimais pas les activités physiques. J'étais plus grand que les autres et plus gros aussi. Je n'arrivais pas à faire une seule pompe", raconte-t-il.

"Le succès, l'argent, la célébrité n'ont jamais changé ce type"

MVP 2021 et 2022, champion NBA, meilleur joueur de la finale... Rien de cela ne fait tourner la tête de Jokic. Ne pas s'y méprendre: son flegme distancié n'altère en rien sa soif de victoires, ni sa combativité.

Préférant passer que marquer, "car cela rend heureux deux personnes plutôt qu'une", il prend plaisir à jouer pour les autres. "C'est ce qui le rend le plus heureux", témoigne l'entraîneur Michael Malone.

Et d'ajouter, "le succès, l'argent, la célébrité n'ont jamais changé ce type", qui repartira vivre à Sombor, auprès de ses chevaux, une fois sa carrière terminée.

"C'est très calme, il ne s'y passe pas grand-chose, mais il y a tout ce qu'il faut. On y retrouve la paix de l'esprit. Comment dit-on déjà? 'On n'est vraiment bien que chez soi'", ose le magicien de la NBA.