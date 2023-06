NBA: les Denver Nuggets sacrés champions pour la première fois de leur histoire

En s'imposant face au Heat de Miami, les Denver Nuggets ont remporté les finales NBA (4-1) et se sont se sont sacrés champions pour la première fois de leur histoire.

Après 47 années de disette, Denver peut enfin faire la fête. Pour la première fois de son histoire, la franchise du Colorado a obtenu le titre de champion NBA en remportant le cinquième match des Finales opposant les Nuggets au Heat de Miami (4-1).

L'équipe de Nikola Jokic, sur son parquet, a vaincu ce lundi celle de Jimmy Butler (94-89). Le Serbe a d'ailleurs été désigné MVP de la finale NBA.

Une ruée vers l'or longue de huit ans

Le premier titre de champion NBA des Nuggets porte donc le sceau de Nikola Jokic, MVP de la finale, du scoreur Jamal Murray et du coach Michael Malone, qui, en huit ans, ont pu grandir, surmonter les coups durs et construire leur succès ensemble.

En 2015, la franchise licencie l'entraîneur Brian Shaw, songe à le remplacer par l'expérimenté Mike D'Antoni, mais se tourne, à la surprise générale, vers Michael Malone.

Au sortir d'un médiocre premier exercice, la draft sourit à Denver qui a le 7e choix et ne se trompe pas en sélectionnant l'arrière canadien Jamal Murray. Le noyau de l'équipe se constitue et Malone d'affirmer qu'avec Jokic, "ces deux joueurs représentent une grande partie de notre avenir".

De fait, l'attaque tourne vite autour du Serbe, qui commence à démontrer l'étendue de ses possibilités, en réussissant notamment six triples-doubles pour sa deuxième saison.

Echec en finale de conférence en 2020

Bien qu'ayant manqué d'un rien les play-offs en 2018, les dirigeants de Denver maintiennent leur confiance en Malone en 2019 et choisissent l'ailier Michael Porter Jr en 14e position de la draft. Bien leur en prend, puisque les Nuggets accèdent en phase finale pour la première fois en cinq ans, forts d'une deuxième place à l'Ouest. Ils sont finalement stoppés, au septième match, par Portland en demi-finale de conférence.

Un an plus tard, en 2020, dans des conditions inédites imposées par la pandémie de Covid, Denver joue les trouble-fête dans la bulle d'Orlando en play-offs. Une campagne qui acte la naissance de "Bubble Murray", déterminant pour permettre aux Nuggets, pourtant à chaque fois menés 3 à 1, de successivement renverser Utah et les Clippers, en inscrivant, notamment, 50 points face au Jazz lors du match N.6 et 40 autres contre L.A. dans le N.7. Denver chute finalement face aux Lakers en finale de conférence, comme en 2009 et en 1985.

L'histoire sera belle, puisque c'est en "balayant" les Lakers cette année que Denver a remporté la finale de conférence Ouest.