La NBA lance la NBA Cup, son premier tournoi organisé durant la saison régulière

La NBA a lancé officiellement samedi la NBA Cup, son tout premier tournoi organisé durant la saison régulière, en dévoilant les groupes de l'événement à 30 équipes qui culminera avec la finale de la première édition le 9 décembre à Las Vegas.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a souligné que l'idée avait été discutée pendant 15 ans par les responsables de la ligue avant d'aboutir à un format inspiré de certaines compétitions de football européen. "C'est une opportunité parfaite pour une ligue mondiale comme la NBA", a déclaré Adam Silver, qui a toutefois émis une mise en garde en espérant que les fans se montreront patients au début de la nouvelle compétition. "Il faut un peu de temps pour établir une nouvelle tradition", a-t-il affirmé. "Tout au long du sport, nous voyons de nouvelles innovations et le moment est venu pour ce tournoi en cours de saison".

Les 67 matches des deux phases du tournoi de saison compteront pour le classement de la saison régulière, à l'exception de la finale. Tous les clubs continueront à disputer chacun 82 matches de saison régulière lors de la saison 2023-2024. Six groupes de cinq équipes, trois de la Conférence Est et trois de la Conférence Ouest, ont été tirés au sort sur la base des résultats de la saison dernière. Chaque équipe jouera deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur dans le cadre du tournoi, en affrontant une fois chaque rival du groupe.

La finale de la NBA Cup à Las Vegas

Ces matchs se dérouleront les mardis et vendredis du mois de novembre à partir du 3 novembre, à l'exception du jour des élections américaines. Les premiers de chaque groupe et les deux meilleures équipes suivantes se qualifieront pour les quarts de finale à élimination directe, qui se dérouleront les 4 et 5 décembre. Les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales qui se dérouleront à Las Vegas le 7 décembre et pour la finale qui aura lieu deux soirs plus tard. Chaque joueur de l'équipe victorieuse de l'évènement recevra 500.000 dollars (456 000 euros.

"Je suis très enthousiaste", a assuré Steve Kerr, l'entraîneur des Golden State Warriors. "Cela va ajouter un élément d'excitation pour les joueurs, les entraîneurs et les fans. Je pense que c'est une excellente idée".