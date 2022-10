NBA: Steve Kerr veut "faire le ménage" après les images du coup de poing de Draymond Green

Après la fuite sur les réseaux sociaux de l'énorme coup de poing de Draymond Green sur son coéquipier Jordan Poole, le coach des Golden State Warriors Steve Kerr a estimé que cette affaire aurait dû rester du domaine du privé.

Les images de Draymond Green donnant un coup de poing au niveau du menton de son coéquipier chez les Warriors, Jordan Poole, lors d'un entraînement au Japon, a fait le tour des réseaux sociaux. Les conséquences sont nombreuses pour les champions NBA en titre, qui vont entamer la défense de leur bien dès le 19 octobre.

Alors qu'une enquête est en cours afin de savoir qui a vendu la mèche au média TMZ, Steve Kerr a réagi pour la première fois sur l'agression de Green. Le coach de Golden State affirme que cette affaire aurait dû rester du domaine du privé. "Quand les choses restent en interne, c'est presque facile à gérer, a-t-il déclaré en conférence de presse. C'est tellement plus propre et plus facile. Dès qu'il y a une fuite, ça devient l'enfer et cela affecte les deux joueurs, chaque entraîneur, mais surtout les joueurs. Parce que tout est connu, les joueurs doivent maintenant faire face à toutes ces choses. Nous devons répondre à toutes ces questions et cela met tout le monde dans une situation délicate."

"Le ménage" doit être fait

Steve Kerr dénonce "le problème" de la diffusion de cette vidéo, ce qui ne permet pas au club de régler l'affaire en interne. "Si vous aviez une caméra chez vous et qu'il y avait un conflit familial, voudriez-vous vraiment en discuter avec le monde entier ? Bien sûr que non. Vous voudriez le gérer en interne. C'est toujours l'objectif et, pour une raison ou une autre, il y a eu des fuites dans cette franchise. Ce n'est pas la première fois et on doit faire le ménage. Cela ne devrait pas sortir des murs de notre salle d'entraînement mais ça l'a été. En 32 ans j’ai probablement assisté à plus de 20 bagarres comme ça, où des poings ont été envoyés. Cela ne devrait pas sortir de nos murs. Nous devons être meilleurs."

Après son coup de sang, Draymond Green s'est excusé auprès de ses partenaires, selon Bob Myers, le manager général de Golden State."Comme vous le savez, il y a eu une altercation. Les personnes concernées sont bien celles qui ont été désignées dans les médias hier (mercredi), a-t-il assuré. Tout le monde va bien... Écoutez, c'est la NBA - dans le sport professionnel, ces choses-là arrivent. Personne n'aime ça, nous ne l'excusons pas, mais ça arrive."