NBA: Ja Morant s'excuse après sa vidéo polémique avec une arme, Adam Silver se dit "choqué" et prévoit le pire

Encore aperçu avec une arme à feu dans un live Instagram, le meneur des Grizzlies Ja Morant risque une grosse sanction de la part de NBA. Il s'est depuis excusé dans un bref communiqué mais il a "choqué" Adam Silver, patron de la ligue de basket nord-américaine.

Deux jours après avoir été suspendu pour avoir brandi une arme dans une vidéo Instagram Live au cours du week-end, le meneur de jeu des Grizzlies Ja Morant a publié une déclaration mardi soir dans laquelle il assume la responsabilité de ses actes.

"Je m'engage à continuer à travailler sur moi-même"

"Je sais que j'ai déçu beaucoup de gens qui m'ont soutenu. C'est un parcours et je reconnais qu'il y a encore du travail à faire, a déclaré Ja Morant, dans un communiqué envoyé au journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Mes paroles ne signifient peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais j'assume pleinement la responsabilité de mes actes. Je m'engage à continuer à travailler sur moi-même."

Dimanche dernier, le meneur des Grizzlies s'était affiché avec une arme à feu dans un live Instagram d'un ami, alors qu'il avait déjà été sanctionné pour cela. Devant l’ampleur de cette nouvelle affaire, son club l’avait immédiatement suspendu de toute activité, comme l’apprennent les médias américains et le confirme le club de Memphis dans un communiqué.

Déjà sanctionné pour la même chose en mars

Début mars, Ja Morant avait déjà suspendu par son club avant d’être privé de 8 matchs par la NBA après une histoire similaire. Dans une boîte de nuit, il avait montré une arme pendant un live Instagram. "Je suis désolé pour ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes fans, mes partenaires, la ville de Memphis et le club de vous avoir laissé tomber, s’était-il alors expliqué. Je vais prendre un peu de temps pour obtenir de l'aide et travailler sur de meilleures méthodes pour gérer mon stress et mon bien-être général."

Interrogé par la télévision américaine ESPN en amont de la Lotery, le commissaire de la NBA Adam Silver s'est dit extrêmement choqué du nouveau dérapage de Ja Morant et a réaffirmé la volonté de la ligue nord-américaine d'enquêter en profondeur sur ce sujet: "Honnêtement j'étais choqué quand j'ai vu la vidéo ce week-end. Nous sommes en train d'enquêter et nous allons faire de notre mieux pour comprendre ce qui s'est passé. La vidéo est un peu floue et tout ça, mais je présume le pire."

"Je présume le pire"

Le boss de la NBA a du mal à croire à un changement de comportement de la part de l'Américain après leur première discussion et les premières sanctions: "Les conséquences, une suspension de 8 matchs, étaient très sérieuses et j'ai eu l'impression qu'il prenait ça très au sérieux. On a parlé longtemps des conséquences que ça aurait pu avoir sur sa carrière, mais aussi en termes de sécurité. Il aurait pu se blesser, se mutiler, se tuer, ou tuer quelqu'un d'autre avec de tels agissements."

"Puis le fait qu’il soit une star. Il avait évoqué le fait que des dizaines de millions d'enfants dans le monde l'aient vu faire quelque chose qui célébrait d'une certaine manière l'utilisation d'une arme à feu. J'ai donc eu le sentiment qu'il prenait cette affaire très au sérieux."