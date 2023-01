La NBA sous le choc après la mort de Tyre Nichols aux États-Unis

Ce vendredi, une vidéo montrant cinq policiers afro-américains de Memphis battre à mort Tyre Nichols (29 ans), diffusée par les autorités, a choqué toute la NBA, qui dénonce une nouvelle bavure policière.

La diffusion de la vidéo vendredi soir de Tyre Nichols, passé à tabac par plusieurs policiers de Memphis, a suscité de vives réactions en NBA et notamment du côté des Grizzlies, en déplacement chez les Wolves (défaite 100 à 111). De nombreux joueurs ont réagi et ont dénoncé une nouvelle bavure policière mortelle.

"La perte d'une vie due à la brutalité policière"

Le 7 janvier dernier, Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans, a été passé à tabac par cinq policiers noirs de Memphis lors d'une interpellation pour une infraction routière. Il est décédé trois jours plus tard. Les vidéos de l'arrestation ont finalement été rendues publiques le 27 janvier.

Les Grizzlies ont publié une déclaration avec le hashtag #JusticeForTyre dans laquelle ils déplorent "la perte d'une vie due à la brutalité policière". "À la famille Nichols, mes collègues et moi avons prêté attention. Nous sommes avec toi", a tweeté Jaren Jackson Jr, l'une des stars du vestiaire des Grizzlies. À Memphis, nous souffrons aussi. Des protestations pacifiques, le soutien à la famille et la demande de comptes, voilà ce dont nous avons besoin en ce moment."

"La mort absurde de Tyre Nichols nous a vraiment frappés"

"La mort absurde de Tyre Nichols nous a vraiment frappés durement, a expliqué Taylor Jenkins le coach de Memphis. C’est dur d’être à l’extérieur, de ne pas être à la maison actuellement. J’aimerais pouvoir tendre les bras vers la famille (de Tyre Nichols) à travers cette caméra en ce moment. Ils traversent beaucoup de choses."

Avant le match, les deux équipes avaient observé un moment de silence. Et si la rencontre s'est soldée par une nouvelle défaite des Grizzlies, le coach relativise: "Il y a des choses bien plus difficiles dans la ville que ce qui se passe au niveau de notre équipe en ce moment. Je suis fier de nos gars qui ont été sur le terrain. Nous jouons avec le cœur lourd, mais nous jouons aussi pour notre ville qui traverse beaucoup de choses en ce moment."

Des images "horribles"

"Les images de la vie de Tyre Nichols inutilement écourtée sont horribles", a exprimé la NBA dans un communiqué. "Bien que des mesures aient été prises pour que les responsables rendent des comptes dans ce cas, la famille NBA reste déterminée à collaborer avec les défenseurs des droits, les décideurs et les forces de l’ordre pour trouver des solutions aux problèmes auxquels nous continuons à être confrontés."

"Le changement est nécessaire à tous les niveaux et nous devons tous faire notre part. Nous ne pouvons pas perdre notre humanité en tant que société", a tweeté Chris Paul. Lebron James a lui cité le tweet d'un analyste de MSNBC, expliquant que les policiers de toutes les races "considèrent le corps des Noirs comme un problème" et que "nous n'avons pas réussi à comprendre pleinement la race et sa construction en tant qu'"outil systémique"" et a répondu: "TOTALEMENT FACTUEL !!"