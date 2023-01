NBA: un maillot de LeBron James vendu aux enchères pour une somme folle

Un collectionneur privé s'est offert pour 3,7 millions un maillot porté par LeBron James en 2013 avec Miami lors d'une vente aux enchères organisée vendredi à New York.

Une somme folle. Un maillot de LeBron James porté lors d'une finale de NBA où il enchaîna les prouesses à Miami avec le Heat en 2013, a été vendu pour 3,7 millions de dollars aux enchères vendredi chez Sotheby's à New York, un record pour un maillot du joueur. Le prix n'en fait pas le maillot de sport le plus cher de l'histoire aux enchères, des records battus en 2022 par celui, de couleur bleue, que portait le capitaine de l'Argentine Diego Maradona lors de la Coupe du monde en 1986 (9,3 millions de dollars) puis par un maillot du mythique N. 23 des Chicago Bulls, Michael Jordan, qui l'avait revêtu lors de son dernier titre victorieux en NBA en 1998 (10,1 millions de dollars).

L'acheteur est "un collectionneur privé"

Avec 37 points et 12 rebonds, LeBron James avait largement été décisif au soir du 20 juin 2013, lors du septième et dernier match de finale de NBA, permettant au Heat de s'imposer sur les San Antonio Spurs, pour un deuxième titre d'affilée. La vente intervient alors que LeBron James, qui évolue maintenant chez les Lakers, est en passe de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, devant la légende Kareem Abduj-Jabbar (38.387 points). L'acheteur est "un collectionneur privé", a indiqué Sotheby's, sans donner plus de détails, alors que le marché des objets de collection de sport a le vent en poupe depuis quelques années.

Cette nouvelle vente montre que la demande "n'a jamais été aussi forte", s'est félicité Brahm Wachter, qui dirige le département streetwear et objets de collections modernes chez Sotheby's. Lors de la même séance à New York, une robe de bal aubergine qui fut portée par la princesse Diana, et créée par le designer Victor Edelstein, a été vendue 604.800 dollars, "après des tours d'enchères féroces", a indiqué Sotheby's sur twitter. Estimée entre 80.000 et 120.000 dollars par Sotheby's, la robe était "notamment connue pour avoir fait partie d'une vente aux enchères de 80 robes" de la collection personnelle de la princesse pour des oeuvres caritatives en 1997.