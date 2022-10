NBA: "C’est un extraterrestre", LeBron James choqué par Wembanyama

LeBron James a suivi avec attention la grande première de Victor Wembanyama, mardi aux États-Unis. Et le taulier des Lakers admet avoir été bluffé par le talent du Français de 18 ans (près de 2,20m), qui a impressionné tout le monde avec les Metropolitans de Levallois-Boulogne.

Le King en est resté bouche bée sur son trône. Comme toute la planète basket, LeBron James a un peu halluciné en découvrant Victor Wembanyama, mardi à Henderson (au sud-ouest de Las Vegas), lors de sa grande première aux États-Unis. En tournée avec son club de Levallois-Boulogne, le Français de 18 ans a choqué tous les observateurs en claquant 37 points contre la G-League Ignite (une équipe d’espoirs américains), avec 5 contres et une adresse éblouissante à longue distance (7/11 à 3 points).

Malgré son immense gabarit (près de 2,20m), le pivot des Metropolitans a proposé des mouvements fluides, des dribbles tranchants et des reprises d’appui dévastatrices. De quoi choquer LeBron, qui a confirmé avoir assisté au récital de Victor Wembanyama face à Scoot Henderson, son principal concurrent pour la place de n°1 à la prochaine draft NBA.

"Personne n’a jamais vu ça"

Interrogé à ce sujet mercredi en conférence de presse, après la défaite des Lakers face au Suns lors d’un match de pré-saison à Las Vegas (115-119), le quadruple MVP a fait l’éloge du phénomène français: "Je pense la même chose que tout le monde à son sujet. Ces dernières années, on nous présente tout le monde comme des ‘licornes’, mais lui, c’est plutôt un extraterrestre. Personne, moi le premier, n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand que lui être aussi fluide et gracieux lorsqu’il est sur le terrain. Il a cette capacité à dribbler, à prendre des tirs en step-back, à shooter à 3 points en catch-and-shoot, à contrer… C’est clairement un talent générationnel."

La star de 37 ans a également souhaité que Wembanyama reste en bonne santé afin de pouvoir exploiter le maximum de son potentiel, tout en gérant la hype grandissante qui entoure chacune de ses apparitions. Et la vague de commentaires enflammés sur les réseaux. Le prospect le plus excitant de l’histoire du basket français disputera un nouveau match d’exhibition la nuit prochaine face à la Team Ignite. Sous les yeux de plus en plus curieux du public US. Et peut-être à nouveau ceux de LeBron James.