NBA: ce sera Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers à Paris, en janvier 2024

La NBA vient de le révéler: le NBA Paris Game 2024 verra les Brooklyn Nets affronter les Cleveland Cavaliers en janvier prochain.

Pour le troisième match de saison régulière de son histoire à Paris, la NBA a encore choisi deux équipes de la Conférence Est pour son affiche: Brooklyn contre Cleveland aura lieu dans la capitale française le 11 janvier 2024. Ce match succède notamment aux Chicago Bulls contre les Detroit Pistons (2023) mais également aux Milwaukee Bucks contre les Charlotte Hornets (2020).

Le manager général (GM) des Brooklyn Nets, Sean Marks, a exprimé son excitation pour ce futur match à Paris: ''Nous sommes extrêmement excités d'avoir l'opportunité de jouer le NBA Paris Game 2024 et ramener le basket des Nets sur une scène internationale. Nos joueurs et nos coachs vont bénéficier grandement de cette expérience d'immersion dans la riche culture de Paris, en dehors du court.''

Du côté de Cleveland, c'est Koby Altman, président des opérations basket qui témoigne de sa joie: ''En tant que représentants de la ville de Cleveland et du nord-est de l'Ohio, nous avons hâte d'établir une relation personelle d'engagement avec nos fans à l'étranger, tout en collaborant avec la NBA dans notre effort collectif pour élever le basket sur la scène internationale.'' Pour le moment, il n'y a pas encore d'informations sur la billetterie.

Donovan Mitchell contre Mikal Bridges

Sur le papier, l'affiche Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers n'est pas la plus alléchante, mais cela reste deux équipes qui ont montré un niveau supérieur aux deux franchises de l'année dernière (Chicago et Detroit) notamment en se qualifiant en playoffs. Il s'agit donc d'une affiche moins historique que l'année dernière, mais plus intéressante en termes de jeu.

Brooklyn est mené par sa jeune star Mikal Bridges. A seulement 26 ans, l'ailier représente le futur des Nets, et surtout la suite du trio Kevin Durant - Kyrie Irving - James Harden, qui n'a jamais atteint son plein potentiel.

De l'autre côté, Cleveland est une équipe au potentiel très intéressant. Donovan Mitchell est le visage de la franchise, après son échange en provenance d'Utah. 4 fois All-Star, l'arrière forme un bon duo avec Darius Garland et est surtout capable de performances stratosphériques, comme ses 71 points inscrits en janvier 2023, contre les Chicago Bulls.

Deux équipes portées par des stars sur le parquet de l'Accor Arena, à Paris, voilà ce qui attend donc les fans de basket et de NBA, en janvier 2024.