NBA: ces nouvelles règles d’arbitrage qui révolutionnent le jeu et qui font débat

Au cours de l’intersaison, de nouvelles règles ont été instaurées en NBA pour limiter la provocation excessive de fautes, qui donnait lieu à d’innombrables coups de sifflet. Alors que certaines statistiques sont en chute libre, l’avis est plus que partagé chez les joueurs.

Le nombre de lancers-francs tentés par match, qui s’élève en moyenne à 19,5 depuis le début de la saison 2021-2022, n’a jamais été aussi bas dans l’histoire de la NBA. Les nouvelles règles instaurées cet été semblent déjà porter leur fruit, à savoir de réduire le nombre de coups de sifflet attribués à des joueurs qui cherchent à constamment provoquer volontairement des fautes non méritantes. De nombreux joueurs, adeptes de ces techniques consistant à piéger les défenseurs et les arbitres, se retrouvent dépourvus de ces lancers francs qui faisaient gonfler leur ligne de statistiques. Et cette mesure fait débat.

Certaines stars s’agacent

S’il y a bien un joueur qui se sent visé par ce genre de règles, c’est James Harden. Adepte de la pratique, la star des Nets peinent à s’adapter et cela se ressent dans ses statistiques. Alors qu’il se rendait 7,3 fois sur la ligne des lancers-francs la saison passée, il n’y va plus que trois fois en moyenne en ce début de saison et il ne cache pas sa frustration: "Ça reste du basket au final. Peu importe l’importance qu’on lui accorde, une faute est une faute, s’est-il agacé au terme d’un match face aux Hornets de Charlotte. C’est assez simple. J’ai l’impression qu’on met trop l’accent sur les règles ou sur certains joueurs. Je ne suis pas du genre à m’en plaindre. Je demande simplement à chaque arbitre de siffler s’ils voient une faute. J’ai parfois l’impression qu’au démarrage d’un match, c’est déjà prédéterminé. Mais je leur demande simplement de siffler ce qu’ils voient."

Un sentiment partagé par d’autres joueurs, qui se considèrent comme pénalisés par ce genre de règles. Trae Young, qui est quant à lui passé de 8,7 à 5,3 lancers-francs par match, s’est également exprimé, visiblement agacé. Après la défaite de sa franchise contre les Wizards, le jeune meneur d’Atlanta a déclaré: "Je ne veux pas prendre une trop grosse amende, mais c’est frustrant. Il y a beaucoup de fautes non sifflées. C’est frustrant. Cela ne vise pas seulement un ou deux joueurs. Damian Lillard n’a sans doute jamais tourné à 17 points de moyenne depuis son année rookie. Regardez Devin Booker aussi, qui tourne à 18 points… Lorsqu’un joueur va droit au cercle et qu’il est déséquilibré, il y a faute. Il y a des situations où ce sont toujours des fautes et il va y avoir des blessés." Un avis que d’autres ne partagent absolument pas.

D’autres acceptent et apprécient

"C’est évidemment beaucoup plus plaisant à regarder!" Enthousiaste, Stephen Curry évoque son adaptation: "J’aimais bien les anciennes règles quand elles allaient en ma faveur. C’est assez amusant parce que, pendant la pré-saison, contre Portland, il y a eu une action où j’ai essayé de provoquer une faute comme ça. Mais au fil du temps, vous vous débarrassez de ce réflexe, et vous trouvez d’autres options. J’ai regardé d’autres matchs, et je dirais que 9 fois sur 10, les nouveaux coups de sifflet sont les bons." Car oui, contrairement à James Harden, Trae Young et d’autres, certains joueurs pénalisés, d’abord surpris de ne plus se voir attribuer certains coups de sifflets, finissent pas adopter ces nouvelles règles.

Mais s’il y en a qui sont amplement conquis par la réduction du nombre de coups de sifflets, ce sont ceux qui basent leur jeu sur leur défense et leur intensité. À commencer par Draymond Green, considéré comme l’un des spécialistes dans ce domaine: "Est-ce que je peux dire à quel point c’est tellement mieux de regarder des matches sans ces fautes absurdes, sans ces gars qui trichent en attrapant leur défenseur pour avoir des fautes? Je prends vraiment du plaisir à regarder les matchs cette saison."

Côté français, Evan Fournier applaudit également ces nouvelles règles. Sans doute du fait de son "éducation basket" à l’européenne, qu'il a évoquée dans les colonnes du New-York Daily News: "C’était très frustrant pour moi depuis des années. Je n’aime pas faire de comparaisons, mais quand on arrive d’Europe, on a des gars qui ne sont pas aussi physiques et athlétiques qu’ici. Résultat, comme rookie, je faisais faute sur faute, sur faute… Et j’étais là, à ne pas comprendre. Mais je pense que la NBA a fait un super boulot. On doit s’adapter. En tant que fan, je pense que c’est mieux car on ne veut pas voir des gars passer leur temps à piéger les arbitres. On veut aussi cette atmosphère de playoffs pendant la saison régulière aussi. Parce qu’ils ne sifflent pas de la même manière en playoffs et c’est comme ça que le jeu doit être. Et j’aime ça. À 100 %."