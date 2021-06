NBA: Chris Paul placé en protocole Covid-19 et incertain pour la finale de conférence

À l'isolement dans le cadre du protocole Covid-19, le meneur vétéran Chris Paul est incertain pour la finale de la conférence Ouest des Suns de Phoenix face au vainqueur de la série Jazz-Clippers.

Les Suns de Phoenix pourront-ils compter sur Chris Paul pour la finale de la conférence Ouest des play-offs de NBA? Rien n'est sûr pour l'heure, car le meneur de 36 ans se trouve en protocole Covid-19, selon les informations rapportées ce mercredi par The Athletic.

À l'isolement, Chris Paul est indisponible pour une durée indéterminée. Aucun détail n'a été communiqué sur son état de santé. La durée de sa mise à l'écart dépendra sans doute des résultats de ses dépistages, mais aussi d'une éventuelle vaccination.

Chris Paul risque donc d'être absent pour le premier match (et les suivants) de la confrontation face au vainqueur de la série entre l'Utah Jazz et les Los Angeles Clippers. Pour l'heure, cette demi-finale en est à 2-2 et pourrait s'achever dimanche.

Première en 11 ans

Les Phoenix Suns ont été la première franchise à se qualifier pour les finales de conférence NBA, après leur quatrième victoire en quatre matchs sur le parquet des Denver Nuggets dimanche (125-118).

Avec ce "sweep" (victoire d'une série en quatre matchs), la franchise de l'Arizona retrouve la finale de conférence pour la première fois en 11 ans. Dans leur second match à l'extérieur, elle a justement pu compter sur Chris Paul, auteur de 37 points et de l'arrière Devin Booker, 34 points et 11 rebonds.