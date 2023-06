NBA: comment Iliana Rupert va vivre la draft de son frère Rayan depuis l’Euro féminin de basket

La joueuse de l’Equipe de France, actuellement à Ljubljana (Slovénie) pour l’Euro de basket, compte bien suivre la draft NBA, lors de laquelle son frère Rayan connaîtra sa future franchise. Malgré la compétition et le décalage horaire de six heures, Iliana Rupert ne l’aurait manqué pour rien au monde.

Elle s’est présentée après la large victoire contre le Monténégro (89-46) en quarts de finale l’épaule droite encore bandée. Iliana Rupert n’a pas joué ce match, est toujours touchée, mais a le sourire. Notamment car son petit frère, Rayan, qui jouait cette année pour les New Zealand Breakers, connaîtra cette nuit sa future équipe NBA, puisqu’il participe à la draft. Malgré l’horaire tardif (à partir de 2h du matin en France), Iliana Rupert n’en manquera pas une miette.

"Je suis très excitée car je sais qu’il en a toujours rêvé. Je suis forcément déçue de ne pas pouvoir être là-bas mais j’ai aussi des choses sérieuses à faire ici, sourit la joueuse du Virtus Bologne. Comme demain on n’a pas de match je vais rester éveillée ! On va essayer de projeter ça sur le grand écran de la chambre et on va attendre parce que c’est assez tard dans la nuit…" Très proche de son frère, Iliana Rupert a aussi vu sa maman s’envoler il y a quelques jours de Ljubljana, où se tient l’EuroBasket, vers New York, lieu de la draft.

Le sélectionneur, Jean-Aimé Toupane, a aussi prévu de veiller

Mais elle ne sera pas seule pour autant cette nuit puisque sa coéquipière de chambre et surtout ami Marine Fauthoux sera à ses côtés. "Elle avait déjà prévu de rester avec moi et elle a prévu de filmer ma réaction car je sais que ce sera un gros moment pour Rayan. Je sais d’avance que je vais aussi être très émue. Voir son rêve s’exaucer va être beaucoup d’émotions." Mais le staff des Bleues, même s’il n’y a pas de match CE vendredi, accepte-t-il que certaines joueuses veillent ?

"Aimé (Toupane), dès qu’il a su que la draft aurait lieu en même temps que l’Euro, m’a autorisé à veiller. Il m’a aussi dit qu’il serait lui-même debout car il a été son coach quelques années !" Iliana n’a pas de préférence pour la franchise de Rayan Rupert. Elle souhaite simplement un projet stable et bien construit pour son frangin. "Je l’ai eu au téléphone alors qu’il était très tôt chez lui, à peine 6h. Il était réveillé car il avait un planning bien chargé, il était tout excité. Il a hâte de savoir, ça fait des années qu’il s’entraîne pour ça." Et si elle n’est pas sûre de l’avoir de nouveau au bout du fil juste après la grande annonce, Iliana a bien prévu de laisser un petit message à son frère.