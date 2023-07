NBA : Damian Lillard veut rejoindre Miami à tout prix

Miami ou rien. C'est l'état d'esprit de Damian Lillard, mais Portland aura bien le dernier mot. Entre rumeurs et informations, l'avenir du meneur américain est indécis.

Trois jours après sa demande de trade, Damian Lillard n'a pas changé d'avis sur sa destination de rêve. Le meneur se voit jouer aux côtés de Jimmy Butler et de Bam Adebayo, à Miami.

Selon Adrian Wojnarowski, journaliste ESPN et spécialiste NBA, les Trail Blazers recherchent une jeune star, des choix de draft et des jeunes joueurs en échange de leur superstar.

Miami en pole position... les concurrents se renseignent

D'un côté, Portland essaiera sûrement de faciliter son échange à Miami pour récompenser la loyauté du meneur. Pour Shams Charania, journaliste de The Athletic, il n'y a pas de doute : ''Damian Lillard veut jouer uniquement pour Miami.''

Cependant, la franchise de l'Oregon doit aussi penser à son propre avenir, pour entourer au mieux ses jeunes joueurs dont Scoot Henderson, troisième choix de la draft NBA 2023.

Dans tous les cas, il faut s'attendre à un échange entre plusieurs équipes pour que Portland récupère une multitude de choix de draft. Si Miami essaie d'avoir Damian Lillard, Tyler Herro serait une des pièces centrales de la transaction.

Attention, même si le Heat mène la danse, plusieurs équipes seraient intéressées. Selon Chris Haynes, journaliste de Bleacher Report et proche de Lillard, les Clippers de Los Angeles, Boston, Minnesota et New Orleans se seraient tous renseignés sur le prix de "Dame". La destination choisie n'est pas encore connue, mais une chose est sûre : le départ de Damian Lillard bouleversera sûrement la saison NBA 2023-2024.