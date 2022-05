NBA: des membres de la famille de Chris Paul harcelés par un fan de Dallas

Lors du match 4 de la demi-finale de la conférence ouest des playoffs NBA, la mère et la femme de Chris Paul ont été bousculés dans les gradins de Dallas. Le meneur de Phoenix s'est est violemment pris à un supporter des Mavs.

Des membres de la famille de Chris Paul, présents dimanche à Dallas lors de la défaite de Phoenix en playoffs NBA, ont été harcelés par un fan des Mavericks, finalement expulsé de la salle, mais la star des Suns ne décolérait pas après-coup. C'est même lui qui a mis à jour cet incident avec un tweet aigre, à l'endroit de la ligue: "Vous voulez donner une amende aux joueurs qui disent des choses aux supporteurs, mais eux peuvent poser leurs mains sur nos familles... fait chier !!".

Selon ESPN, citant un proche du joueur, des mains se sont posées sur la mère de Paul par des fans de Dallas et sa femme a été poussée. Le tout sous les yeux des enfants du meneur de 37 ans. "Ils ne se sentaient pas du tout en sécurité", a déclaré la source sous couvert d'anonymat.

Dallas égalise dans la série

Dans la foulée, la franchise texane a confirmé les faits qui selon eux est dû à une seule personne. "Les Mavericks sont au courant d'un incident entre un fan et la famille de Chris Paul. C'était un comportement inacceptable et il ne sera pas toléré. Les Mavericks, ainsi que l'American Airlines Center, ont rapidement expulsé le fan du match."



Le comportement des supporters durant ces playoffs a parfois créé des situations de tension avec les joueurs. Déjà plus tôt dans cette série entre les Suns et les Mavs, la star de Dallas Luka Doncic a dû être retenu pour ne pas en venir aux mains avec un fan de Phoenix qui l'a provoqué sur son chemin vers le vestiaire, lorsque du match numéro 2 dans l'Arizona.



L'ailier des Golden State Warriors Draymond Green a été hué et insulté à Memphis, en se rendant lui aussi au vestiaire pour soigner son oeil droit victime d'un coude de coude. Il a répondu en faisant des doigts d'honneur, écopant d'une amende de 25.000 dollars par la NBA.



Reste à savoir ce que décidera la commission de discipline de la ligue, après les propos de Chris Paul en réaction à l'incident survenu à Dallas, où il a passé un dimanche bien difficile puisqu'il a été exclu pour six fautes assez tôt dans ce match perdu (111-101), qui a mis les deux équipes à égalité 2-2.