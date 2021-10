NBA: Irving mis à l'écart de toute activité par Brooklyn

Devant le refus de Kyrie Irving de se faire vacciner, les Brooklyn Nets, via leur manager Sean Marks, ont annoncé ce mardi la mise à l’écart totale du joueur, tout en assurant respecter le choix de leur meneur de rester sur ses positions.

Un choix fort de la part des Brooklyn Nets. Devant le refus de leur meneur Kyrie Irving de se faire vacciner contre le Covid-19 et les théories du complot dégainées pour justifier son choix, le club de NBA a déclaré, via le manager de l’équipe Sean Marks, que le joueur de 29 ans était écarté des parquets et des entrainements avec le club: "Devant la situation actuelle et après délibération, il a été décidé que Kyrie Irving ne jouera et ne s’entrainera pas avec le groupe, jusqu’à ce qu’il soit éligible pour jouer".

Pour rappel, la ligue avait annoncé que les joueurs qui manqueraient les matchs à cause de leur refus de se faire vacciner, verront leur salaire réduit de manière considérable. Un gros coup dur pour Irving qui, devant l’interdiction de jouer avec les Nets, pourrait manquer 44 matchs, et ainsi perdre la bagatelle d’environ 14,481 M€.

"Kyrie a fait un choix personnel et nous respectons son droit de choisir"

Dans la déclaration de Sean Marks, ce dernier respecte la décision d’Irving de ne pas se faire vacciner, mais affirme vouloir un groupe de joueurs disponibles toute la saison. "Kyrie a fait un choix personnel, et on respecte sa liberté individuelle. Cependant, son choix restreint sa capacité à être à plein temps avec l’équipe, et nous n’autorisons aucun membre de l’équipe à participer de manière partielle", a-t-il expliqué.

Malgré cette grande perte, les Nets assurent vouloir batailler pour le titre et donner du plaisir aux supporters: "Notre objectif de remporter le titre n’a pas changé et tous les membres de la franchise doivent tirer dans le même sens pour y parvenir. Nous sommes impatients de débuter la saison et de connaitre une campagne excitante qui rendra les gens de Brooklyn fiers".

La saison n’est même pas entamée que les Nets doivent déjà se priver d’un joueur important de leur équipe.