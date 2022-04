NBA: Irving prend une amende après ses doigts d’honneur au public de Boston

Kyrie Irving, meneur des Brooklyn Nets, a écopé d’une amende de 46.000 euros après avoir adressé des doigts d’honneur à son ancien public de Boston, dimanche lors de la défaite de son équipe.

La NBA a infligé mardi une amende de 50.000 dollars (46.000 euros) au meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving pour ses gestes obscènes à l'encontre du public, a déclaré la Ligue. Irving avait fait des doigts d'honneur aux spectateurs de Boston, son précédent club, dimanche lors de la défaite (115-114) des New-Yorkais en ouverture du premier tour des play-offs puis avait insulté un fan à la fin du match lors de sa sortie du terrain.

Irving avait assumé

Le joueur de 30 ans, auteur de 39 points dans cette rencontre, avait déjà écopé de 25.000 dollars d'amende (23.000 euros) plus tôt dans la saison pour des propos injurieux envers un fan de Cleveland.

Irving a passé deux saisons à Boston (2017-2019) et vit depuis une relation tumultueuse avec les fans des Celtics. Il a d’ailleurs assumé sans aucun problème ses gestes en leur direction. "Ecoutez, d’où je viens, je suis habitué à tous ces trucs et à la proximité des gens, avait-il lancé. Ce n’est pas nouveau quand j’entre dans cette salle, mais s’ils se comportent avec la même énergie, je vais leur répondre de la même manière. Je ne veux pas attaquer tous les fans de Boston. Quand les gens commencent à crier ‘salope’, ‘va te faire foutre’ et toutes ces choses, il y a une limite à supporter quand on est compétiteur. C’est à nous qu’on demande d’être dociles et d’adopter une approche humble… Et puis merde, c’est les playoffs. C’est comme ça."



"Je sais à quoi m’attendre, avait-il ajouté. Et je leur rends avec la même énergie qu’ils déploient. C’est comme ça. Je ne me concentre pas là-dessus et c’est marrant. Vous voyez ce que je veux dire? D’où je viens, j’ai été confronté à tellement de choses, qu’en venant ici, je relâche ça en tant que compétiteur. Ce n’est pas la première fois que je reviens au TD Garden, et ce que vous avez vu ou pensé, n’est que du divertissement. Si quelqu’un veut insulter mon nom, je vais le regarder droit dans les yeux et voir s’il est vraiment sérieux. La plupart du temps, ce n’est pas le cas. Je réponds de différentes manières. Je n’essaie pas de me concentrer là-dessus."