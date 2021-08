NBA: Jackpot pour Young, Paul reste aux Suns, Lowry débarque à Miami

Les premières heures de la free agency (marché des transferts) NBA n’ont pas déçu. Si les Français étaient concernés avec le départ d’Evan Fournier aux New York Knicks et la prolongation de Nicolas Batum aux Los Angeles Clippers, quelques grands noms changent d'équipe. Le point sur les premiers mouvements.

Quelques heures de frénésie… Comme attendu, et comme toujours, l’ouverture du marché NBA (free agency) a vite ouvert les vannes sur une multitude de nouveaux contrats et de transferts. Côté tricolore, le gros coup du jour est pour l’arrière de l’équipe de France Evan Fournier, devenu agent libre cet été et qui va signer un contrat de quatre ans et 78 millions de dollars avec les New York Knicks, équipe surprise de la saison passée avec des premiers playoffs en huit ans. Autre Bleu engagé à Tokyo, où les Français disputent leur quart de finale face à l’Italie ce mardi (10h20), Nicolas Batum va pour sa part prolonger de deux ans avec les Los Angeles Clippers, où il a retrouvé des couleurs (8,1 points et 4,7 rebonds par match) et relancé sa carrière NBA suite à une fin de parcours difficile à Charlotte.

Mais il n’y a pas que les Français dans la vie. Et les annonces se sont multipliées aux quatre coins de la grande ligue US. Auteur d'une grosse saison avec les Atlanta Hawks, qui n'ont pas été loin de la finale NBA, la pépite Trae Young touche le jackpot pour prolonger en Géorgie : 207 millions de dollars, soit le contrat max que pouvaient proposer les Hawks, pour les cinq prochaines saisons. De quoi assurer l'avenir de la franchise... et le sien alors qu'un autre membre de la cuvée 2018 de la draft, le Slovène Luka Doncic, qui régale actuellement à Tokyo, devrait lui aussi vite prolonger pour un énorme chèque du même ordre aux Dallas Mavericks. Autre jackpot du jour pour Shai Gilgeous-Alexander, qui reste au Oklahoma City Thunder pour 172 millions de dollars sur cinq ans.

De retour au sommet à 36 ans, Chris Paul a mené les Phoenix Suns en finale NBA cette saison – battus par les Miwaukee Bucks – et se voit récompenser d’un jackpot à hauteur de 120 millions de dollars sur quatre ans pour rester dans l’Arizona, où Cameron Payne a également prolongé pour 19 millions sur trois ans. « CP3 » touchera donc 30 millions de dollars par saison en moyenne jusqu’à ses 40 ans. Autre jackpot du côté du Miami Heat pour Jimmy Butler, cinq fois All-Star et arrivé de Philadelphie en 2019, qui s’offre une prolongation max avec 184 millions de dollars sur quatre ans pour la franchise avec laquelle il avait atteint la finale NBA pour sa première saison.

Miami très actif

Un Heat qui n’a pas attendu pour se renforcer avec l’arrivée via un sign-and-trade du meneur des Toronto Raptors Kyle Lowry, qui se serait engagé pour trois ans et 90 millions de dollars (Goran Dragic, Precious Achiuwa et peut-être un second tour de draft feront le chemin inverse). Miami se renforce également avec l’arrivée de P.J. Tucker, tout frais champion avec les Bucks qui apportera sa dureté et sa qualité défensive contre 15 millions de dollars sur deux saisons, et pourra toujours compter sur le sniper Duncan Robinson qui a prolongé pour cinq ans et 90 millions de dollars. Autre gros sign-and-trade du jour: Lonzo Ball, le meneur des New Orleans Pelicans, qui passe du côté des Chicago Bills pour 85 millions de dollars et quatre saisons (Tomas Satoransky et Garrett Temple passent de l’autre côté).

Si on ne vous fera pas la liste exhaustive des annonces de cette première soirée de free agency, quelques autres sont tout de même à noter : Mike Conley reste au Utah Jazz pour trois ans et 72,5 millions, Jarrett Allen prolonge aux Cleveland Cavaliers pour 100 millions sur cinq saison, idem pour Tim Hardaway Jr aux Dallas Mavericks pour quatre ans et 74 millions, Doug McDermott arrive aux San Antonio Spurs contre 42 millions sur trois ans, Gary Trent Jr poursuit l’aventure aux Toronto Raptors contre 54 millions sur trois ans, Dwight Howard revient aux Los Angeles Lakers (avec lesquels il avait été champion en 2020) pour un an et le minimum vétéran après un passage par Philadelphie.

Richaun Holmes rempile aux Sacramento Kings pour 55 millions sur quatre ans. Derrick Rose, Nerlens Noel et Alec Burks restent à New York pour trois saisons contre respectivement 43, 32 et 30 millions de dollars, Alex Caruso rejoint les Chicago Bulls pour 37 millions sur quatre ans, Blake Griffin prolonge pour un an aux Brooklyn Nets où il a retrouvé l’étincelle, Devonte’ Graham rejoint les New Orleans Pelicans pour 47 millions sur quatre ans dans un sign-and-trade (contre un choix protégé au premier tour de la draft 2022) et Norman Powell reste aux Portland Trail Blazers contre 90 millions de dollars sur cinq ans. La suite au prochain épisode.