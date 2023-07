NBA: Jaylen Brown prolongé par les Celtics avec à la clé le plus gros contrat de l'histoire

Après plusieurs semaines de négociations, Jaylen Brown a prolongé avec les Boston Celtics pour cinq ans. D'après les médias américains, l'ailier a signé le plus contrat de l'histoire en NBA.

L'ailier All-Star Jaylen Brown a prolongé avec les Boston Celtics pour un contrat record de 304 millions de dollars (275 millions d'euros) sur cinq ans, épilogue de plusieurs semaines de négociations, ont rapporté des médias américains mardi.



Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire de la NBA, bien plus important que le bail signé l'année dernière par le double MVP Nikola Jokic, le pivot des Denver Nuggets, pour un montant de 264 millions de dollars, soit 239 M EUR. Le double All Star de 26 ans a été l'un des piliers de la réussite des Celtics ces dernières années, aidant l'équipe à atteindre les play-offs sept saisons de rang.

Brown reste sur sa meilleure saison

Le nouveau contrat de Brown lui garantit de rester à Boston jusqu'à la fin de la saison 2028-2029. Cette prolongation obtenue au terme de plusieurs semaines de négociations intervient alors qu'il restait à Brown une année de son contrat actuel, qui lui rapportera 31,8 millions de dollars (28,8 millions d'euros ) pour la saison 2023-2024.



En 2022-2023, Brown a réalisé ses meilleurs stats en carrière avec 26,6 points, 6,9 rebonds et 3,5 passes décisives en moyenne par match, formant un duo offensif redouté avec Jayson Tatum. Toutefois, malgré leur production sur le parquet, les Celtics finalistes de NBA la saison précédente ont vu leur campagne s'arrêter en finale de conférence Est. L'équipe, qui était parvenue à revenir à trois victoires partout après trois défaites initiales, s'est finalement inclinée à domicile face à Miami lors du septième match de la finale.