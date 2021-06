NBA: Kemba Walker quitte Boston pour OKC

Après deux saisons très mitigées du côté de Boston, le meneur Kemba Walker va être tradé du côté d'Oklahoma. Al Horford va faire le chemin inverse et retrouver une franchise qu'il connaît bien.

Alors que les playoffs ne sont pas encore terminés, certaines équipes font déjà leur marché. C’est le cas de Boston, éliminé au premier tour contre les Nets, et Oklahoma, qui n’a même pas goûté aux playoffs cette saison. Les deux franchises se sont entendues pour le premier gros trade de l'été.

Kemba Walker, le meneur de jeu de Boston, arrivé il y a deux ans en provenance de Charlotte et qui n’a jamais complètement convaincu dans le Massachussetts, va donc faire ses valises. D’après Adrian Wojnarowski, journaliste à ESPN, il va rejoindre le Thunder d’Oklahoma, accompagné du 16e choix de draft 2021 et d’un second tour de la draft 2025.

Al Horford de retour à Boston

En échange, les Celtics s’apprêtent à récupérer un joueur qu’ils connaissent bien: Al Horford. L’intérieur de 35 ans est déjà passé à Boston de 2016 à 2019, avant d’être baladé à Philadelphie et Oklahoma. Les Celtics vont aussi voir arriver Moses Brown, un autre intérieur cette fois beaucoup plus jeune (21 ans), et un second tour de draft pour 2023.

A condition que Kemba Walker soit conservé par OKC, ce pourrait être une mauvaise nouvelle pour Théo Maledon. Auteur d’une très belle première saison avec le Thunder, le Français de 20 ans voit arriver un meneur expérimenté et réputé dans la ligue. Une sacrée concurrence.