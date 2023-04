NBA: Kevin Durant signe un contrat à vie avec Nike, comme Michael Jordan et LeBron James

Kevin Durant, la star des Suns de Phoenix, s'est engagé à vie avec Nike, firme avec laquelle est sous contrat depuis 2007. Un deal que seuls Michael Jordan et LeBron James avaient obtenu jusqu'à présent.

La star de la NBA Kevin Durant et Nike ont annoncé vendredi avoir conclu un contrat à vie, l'ailier des Suns marchant ainsi sur les pas de Michael Jordan et LeBron James bénéficiaires d'un partenariat similaire avec l'équipementier. "C'est un véritable honneur d'être dans le jeu pour la vie avec Nike", a réagi le joueur de 34 ans sur les réseaux sociaux. Durant et la marque à la virgule, c'est une affaire qui tourne depuis 2007, année à laquelle il a débuté dans la ligue, au sein des Seattle SuperSonics, qui déménagèrent l'année suivante à Oklahoma City pour y être rebaptisés Thunder. L'ailier a porté ce maillot jusqu'en 2016 et son départ à Golden State.

Avec les Warriors, il a remporté deux bagues de champion (2017, 2018) en étant à chaque fois désigné MVP des finales. Après sa rupture d'un tendon d'Achille, lors de celle perdue contre Toronto en 2019, il a posé ses valises à Brooklyn qu'il a quitté cet hiver après quatre années infructueuses, pour tenter de rebondir à Phoenix.

"Je suis enthousiaste pour l'avenir et honoré d'être en rare compagnie avec cet accord"

Durant tout ce temps, son partenariat avec Nike s'est traduit par la commercialisation de 15 modèles de sneakers, l'équipementier soutenant ses initiatives philanthropiques, telle que la rénovation de terrains dans les quartiers défavorisés du monde entier. "Lorsque j'ai signé pour la première fois avec Nike, je n'aurais jamais pu imaginer jusqu'où irait ce partenariat (...) Je suis enthousiaste pour l'avenir et honoré d'être en rare compagnie avec cet accord", a-t-il encore écrit. Avec les Suns, Durant s'apprête à affronter les Nuggets en demi-finale de conférence Ouest. Sélectionné 13 fois au All-Star Game, il a été nommé le MVP de la saison régulière en 2014. Il a également remporté trois médailles d'or olympiques avec Team USA.