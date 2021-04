NBA: l'arrière français Joël Ayayi se déclare candidat pour la Draft

Finaliste malheureux de la March Madness, le Championnat universitaire américain (NCAA), l'arrière français Joël Ayayi a annoncé ce samedi qu'il se déclarait candidat pour la Draft NBA 2021.

L'arrière français Joël Ayayi, finaliste perdant de la March Madness, le Championnat universitaire américain (NCAA), avec Gonzaga battu par Baylor, a annoncé qu'il allait se porter candidat pour la Draft NBA 2021.



"Après en avoir discuté avec ma famille, j'ai décidé de poursuivre mon rêve de jouer en NBA. Mes quatre années à Gonzaga ont été inoubliables et font partie des moments les plus spéciaux de ma vie, a déclaré Ayayi dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Je suis honoré d'être un Zag pour toujours."

Ayayi parmi les finalistes du trophée Jerry West du meilleur arrière

Le joueur de 21 ans (1,90 m) a réussi une excellente saison (12 points à 57,5% de réussite aux tirs, 6,9 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,4 balle perdue en 31 minutes). Il a été parmi les finalistes pour le trophée Jerry West du meilleur arrière. Avec Gonzaga, il a remporté 31 matches d'affilée, sauf le dernier, le plus important.



Passé par les équipes de jeunes en équipe de France jeune (médaillé de bronze à l'Euro-2018 chez les U18, puis au Mondial-2019 en U19, il tentera d'être sélectionné à la Draft, le 29 juillet, par une franchise NBA. Lors de la dernière Draft, Killian Hayes devenait le Français le plus haut drafté de l'histoire, choisi en 7e position par les Detroit Pistons. Theo Maledon avait lui été sélectionné par les Sixers de Philadelphie en 34e place.