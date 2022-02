NBA: la belle accolade entre Michael Jordan et LeBron James, stars de la cérémonie des 75 ans

A l'occasion du All-Star Game organisé dimanche à Cleveland, la NBA a célébré les 75 ans de la ligue en conviant autant de légendes sur le parquet pour un show mémorable. Incertain, Michael Jordan est finalement apparu, l'occasion pour lui d'être très acclamé et de tomber dans les bras de LeBron James.

Sa présence était incertaine. Aperçu dimanche après-midi en Floride lors d'une course automobile, où il supportait sa propre écurie lors du Daytona 500, Michael Jordan avait laissé comme un doute sur sa présence pour le All-Star Game de la NBA, organisé à Cleveland, où une cérémonie était prévue pour les 75 ans de la ligue nord-américaine de basket.

Jordan chambre Magic Johnson

La NBA avait vu les choses en grand en conviant 75 légendes, dont forcément Michael Jordan. Attendue, l'ancienne star des Bulls est finalement apparue sur le parquet sous la clameur du public qui n'attendait que lui. L'image marquante de cette soirée restera sa longue accolade avec LeBron James, vainqueur ensuite avec son équipe de la rencontre du All-Star Game face à la Team Durant (163-160). Les deux hommes, considérés comme deux des plus grands basketteurs de l'histoire, se sont pris dans les bras pendant de longues secondes.

A la mi-temps, entre deux notes funky d'Earth Wind and Fire, ont défilé sur le parquet la plupart des 75 meilleurs joueurs de tous les temps désignés par la NBA, des légendaires Kareem-Abdul Jabbar et Jerry West, à Magic Johnson et Hakeem Olajuwon, en passant par Shaquille O'Neal.

Mais ce sont bien LeBron James et Michael Jordan qui ont été les plus acclamés, avec Kobe Bryant, disparu tragiquement en janvier 2020 et dont le portrait est resté longtemps affiché sur les écrans géants. Dans un moment capté par la télévision américaine, "MJ" a montré en tout cas qu'il n'a pas perdu son esprit de compétition. Non sans ironie, le sextuple champion de NBA en a profité aussi dans les coulisses pour retrouver Magic Johnson. L'occasion de le défier. "Où sont tes baskets? On peut se faire un contre un tout de suite!", a lâché "Air Jordan" à l'ancien joueur des Lakers de Los Angeles. Même à 59 ans, Michael Jordan continue de planer à sa façon sur le monde du basket.